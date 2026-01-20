„Ne pazaroljuk őrült ötletekre az időt” – Emmanuel Macron beszólt Donald Trumpnak

Franciaország;Egyesült Államok;Grönland;Donald Trump;Emmanuel Macron;vámháború;

2026-01-20 16:02:00 CET

A francia elnök napszemüvegben lépett a davosi Gazdasági Világfórum színpadára, beszédében pedig egy új gyarmatosítás veszélyére figyelmeztetett, miután az amerikai elnök jelezte, Grönland ügyében nincs visszaút.

Elfogadhatatlannak nevezte az Egyesült Államok büntetővámjait a davosi Gazdasági Világfórumon mondott beszédében Emmanuel Macron. A francia elnök szerint „a területi szuverenitás ellen használják fel”, és egyfajta „új gyarmati megközelítés” veszélyeire figyelmeztetett, nem sokkal azután, hogy Donald Trump kijelentette: nincs visszaút Grönland ügyében, az Egyesült Államok fennhatóságot akar szerezni e világ legnagyobb, a Dán Királysághoz tartozó szigete felett.

Emmanuel Macron szerint egyértelmű, hogy közeledik „instabilitás és egyensúly hiányának” ideje a világban, legyen szó biztonságról vagy a gazdaságról. „Nézzék meg, hol tartunk” – jelentette ki, utalva az „autokrácia felé való elmozdulásra” és a világszerte dúló háborúkra, a konfliktusok normalizálódására. – Ne nyissuk ki Pandóra szelencéjét. Ez nem az új imperializmus vagy egy új gyarmatosítás ideje. Ne pazaroljuk az időt őrült ötletekre – idézte The Guardian a francia elnököt, aki szerint a világnak e helyett három problémával, a gazdasági növekedés, a béke és a klímaváltozás kihívásával kellene foglalkoznia. Hozzáfűzte, a tiszteletet részesíti előnyben a kötekedőkkel szemben.

Mint arról beszámoltunk, Donald Trump amerikai elnök hétfőn 200 százalékos vámmal fenyegette meg az Egyesült Államokba irányuló francia bor- és pezsgőimportot, amiért Franciaország nem akar csatlakozni az amerikai elnök által felállítandó gázai béketanácshoz. Majd – a Franciaországban 2027-ben tartandó elnökválasztással összefüggésben – hozzátette, hogy az államfőt egyébként sem akarja senki, mert nemsokára úgysem lesz hivatalban. Emmanuel Macron titkársága a maga részéről elfogadhatatlannak és hatástalannak nevezett minden olyan, vámokkal való fenyegetőzést, amelynek célja a francia külpolitika befolyásolása.