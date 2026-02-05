Tavaly felmerült, hogy az eseményen Vlagyimir Putyin is megjelenhet, azon végül sem az orosz elnök, sem Orbán Viktor nem vett részt.
Az ukrán külügyminiszter határozott válaszlépésre szólította fel a Nemzetközi Atomenergia-ügynökséget az ukrán energetikai infrastruktúra elleni szándékos orosz támadások miatt.
A kijevi hírszerzés erre vonatkozó értesüléseit megosztották a Nemzetközi Atomenergia-ügynökséggel is.
A két háborúban álló fél egymást vádolja Európa legnagyobb nukleáris létesítményének veszélyeztetésével.
Most először fordul elő ilyen a megszállás kezdete óta. Kijev szerint az oroszok titkolóznak.
Forró víz kilépését észlelték, ami arra utal, hogy a reaktor elérte a „kritikus állapotát”, a nukleáris láncreakció önfenntartóvá vált.
Alekszej Lihacsov, az orosz állami Roszatom vezérigazgatója, vendéglátójával, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel együtt, a nukleáris bővítés tervezett helyszínén, ismét bejelentették a nagy semmit.
Egy hónapot kellett várniuk, hogy átvizsgálhassák a helyszínt.
Fogy az idő, fokozódik az aggodalom Irán nukleáris tevékenysége körül, és csökken az esélye, hogy diplomáciai eszközökkel korlátozni lehet azt.
Párizsban jelenleg is tart az a segélykonferencia, amelyet a nemzetközi közösség mozgósítása, Ukrajna polgári infrastruktúrájának fenntartása és az oroszok által megtámadott ország lakosságának azonnali támogatására szervezett a francia elnök.
Európa legnagyobb nukleáris létesítményében egy távoli alállomáson történt robbanás miatt órákon át csak a tartalék dízelgenerátorok biztosították a biztonsági rendszer működését.
Meg nem erősített hírek szerint megkezdődött az ukrán ellentámadás az ország déli részén. Épp akkor, amikor az atomellenőrök Zaporizzsjába tartanak.
Guterres szerint „bármiféle támadás egy nukleáris erőmű ellen öngyilkosság”.
Amano Jukija haláláról a NAÜ titkársága értesítette hétfőn az ügynökség tagországait.
Az Egyesült Államok kérte a nemzetközi ügynökség vezetőinek összehívását, hogy ezzel is nyomást gyakorolhassanak az iráni rezsimre.
Az Iránnal megkötött nukleáris megállapodást követően a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnek (IAEA) saját közlése szerint évi 9,2 millió euróra lenne szüksége ahhoz, hogy szakértői végre tudják hajtani a nukleáris létesítmények ellenőrzését a perzsa államban.
Ha a novemberig meghosszabbított határidőig születik is általános megállapodás az iráni atomprogramról Teherán és a vele tárgyaló nagyhatalmak között, a részletek kidolgozásához még idő kell utána - jelentette ki Dzsavad Zarif iráni külügyminiszter, akit az Iran Daily című angol nyelvű napilap idézett szombaton. Így nem valószínű, hogy lesz végső megállapodás november 24-éig - tette hozzá.