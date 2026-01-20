„Ön most megint hazudik” – A bíróság előtt veszett össze Horváth Csaba és az őt a gyanú szerint megvesztegető Nagymester

parkolás;Horváth Csaba;korrupciógyanú;Tóth Csaba;

2026-01-20 21:27:00 CET

Azon alakult ki éles vita a tárgyaláson, hogy volt-e köztük bizalmi kapcsolat, illetve hitelesek-e a korábbi találkozókról és pénzmozgásokról szóló állítások.

Heves szóváltás alakult ki a zuglói és újbudai parkolási ügyben folyó büntetőügy tárgyalásán Horváth Csaba és a Nagymester gúnynéven ismert F. Zsolt között arról, hogy milyen viszony fűzte őket egymáshoz - derül ki a Telex beszámolójából.

Az ügyészség Horváth Csabát azzal vádolja, hogy F. Zsolttól kenőpénzt kért és vett át, amelynek a fejében elintézte, hogy 2017-ben F. Zsolthoz köthető cégek nyerjék el a parkolási tendereket Zuglóban. F. Zsolt korábban a BKV és a CBA informatikai igazgatója is volt.

A keddi tárgyalás elején Horváth Csaba kapott elsőként szót, hogy kérdéseket tegyen fel F. Zsoltnak. A párbeszéd rövid időn belül feszült szóváltássá vált, a bíró többször is figyelmeztette a feleket, hogy ne vágjanak egymás szavába. Azzal kezdeném, hogy 22 és fél éves politikai pályafutásom alatt soha semmilyen tisztességtelen döntést nem hoztam - jelentette ki Horváth Csaba még azelőtt, hogy kérdést intézett volna F. Zsolthoz. Azt is hangsúlyozta, hogy hatalmával soha nem élt vissza. Úgy fogalmazott, emiatt „nem könnyű higgadtnak maradni”, ugyanakkor azt ígérte, hogy a bíróság és saját becsülete érdekében erre törekedni fog. Néhány mondattal később azonban úgy tűnt, az egykori zuglói polgármester elveszítette nyugalmát. Mivel F. Zsolt egy korábbi vallomásában azt állította, hogy 2009 és 2016 között bizalmi kapcsolat állt fenn köztük, Horváth azt kérdezte tőle, meghívta-e a születésnapi ünnepségére.

F. Zsolt kitartott amellett, hogy 2016 előtt többször találkozott a politikussal. Horváth Csaba erre azt válaszolta, hogy ez nem felel meg a valóságnak, és ha ebben valótlanságot állít, akkor más kérdésekben sem mond igazat. Horváth Csaba szerint 2016. március 5-én találkoztak, közös barátaik születésnapi vacsoráján. Elmondása szerint az ismeretség kezdetén meglepődött, mivel az a hír járta F. Zsoltról, hogy „egy ismert közéleti szereplővel ápol viszonyt”, a vacsorára azonban egy nővel érkezett. F. Zsolt felvetette, hogy Horváth Csaba a sajtóban is azt terjesztette róla, hogy meleg, erre azonban Horváth Csaba a keddi tárgyaláson azonnal kijelentette, hogy ilyet nem mondott. „Ha ilyet hazudik, megérdemli, hogy itt legyen” - reagálta F. Zsolt, miközben a bíró figyelmeztette a feleket, hogy mellőzzék a személyeskedést.

F. Zsolt azt állította, hogy az évek során annyiszor találkoztak a korábbi szocialista politikussal, hogy az már bizalmi viszonynak minősül. Horváth Csaba erre azzal válaszolt, hogy F. Zsolt találkozókról szóló vallomásai ellentmondásosak. – Hányszor találkoztunk? - tette fel a kérdést, amire F. Zsolt nem tudott konkrét számot mondani, csak annyit, hogy szerinte több tucat alkalomról volt szó. – Ne haragudjon, de ön most megint hazudik – mondta Horváth, miután F. Zsolt azt állította, hogy a parkolással összefüggésben számtalanszor kerültek kapcsolatba egymással.

A keddi tárgyaláson Tóth Csaba, a Magyar Szocialista Párt (MSZP) volt országgyűlési képviselője is felszólalt, és arról beszélt, hogy F. Zsolt korábbi vallomásai között több ellentmondás található. Véleménye szerint egyes állításai egyszerűen nem lehetnek igazak. Vita alakult ki például arról, mikor találkoztak Tóth irodájában, illetve mikor esett szó a parkolási közbeszerzésekről.

Horváth Csaba jogi képviselője, Zamecsnik Tamás a többi között mellett azt kérdezte F. Zsolttól, hogy az ügyészségi kihallgatások során érezte-e, hogy kifejezetten baloldali vagy jobboldali politikusok érintettsége iránt érdeklődnének. A tanú határozottan kijelentette, hogy nem volt ilyen benyomása. Az ügyvéd rákérdezett arra is, honnan tudja pontosan, mekkora összegeket adott át Horváth Csabának és Tóth Csabának. F. Zsolt erre a saját feljegyzéseire hivatkozott, amelyek állítása szerint „a kádba estek”, miután egy rokona belelökte. Elmondása szerint a papír annyira elázott, hogy már nem lehetett megmenteni. A vizes jegyzet többször is szóba került a keddi tárgyaláson, és a hallgatóság soraiban enyhe derültséget okozott.

Az ügyészség összesen hét ember ellen emelt vádat vesztegetés és különböző formában, üzletszerűen elkövetett befolyással üzérkedés, valamint hivatali vesztegetés miatt. Az előkészítő ülésen Horváth Csabára és Tóth Csabára 6 év börtönt és 50 millió forint pénzbüntetést, Jelen Tamásra 4 év börtönt és 30 millió forintot, Büki Lászlóra 6 év börtönt és 30 millió forintot, Baja Ferencre 4 év börtönt és 15 millió forintot, Molnár Zsoltra pedig 2 és fél év börtönt és 25 millió forint pénzbüntetést indítványoztak. Az eljárás központi kérdése, hogy F. Zsolt vallomásai megfelelnek-e a valóságnak, mivel a vádirat nagyrészt a BKV és a CBA volt informatikai igazgatójának állításaira épül. A Nagymesterként ismert vállalkozó korábban azt vallotta, hogy Horváth Csaba és Tóth Csaba a zuglói parkolási bevételekből részesült, és Tóth Csabának 250 millió forintot adott át.

Az érintett politikusok mind ártatlannak vallották magukat, ugyanakkor egy korábbi tanúvallomás szerint Horváth Csaba pénzt kért a segítségéért. F. Zsolt meghallgatása nem zárult le, február 4-én folytatódik a tárgyalás.