Lázár János szerint a Fidesz az egyszerű hétköznapi embereknek akar politikát csinálni, ő pedig soha nem nézett le senkit

politika;Fidesz;kampány;Lázár János;

2026-01-20 20:30:00 CET

Az építési és közlekedési miniszter szerint minél tovább tart az orosz-ukrán háború, annál kevesebb jut a csepelieknek, az orosz földgáz sokkal olcsóbb, Donald Trump pedig célkeresztet rajzolt az Európai Unióra.

„Ha rajtam múlt volna, akkor én áramot is vezettem volna a migránsok elleni kerítésbe, nemcsak felépítjük” – jelentette ki Lázár János, az Orbán-kormány építési és közlekedési minisztere az első budapesti Lázárinfón kedd este. A csepeli tornacsarnokban összegyűlteknek figyelmét arra is felhívta, ha egy migránst beengedünk, akkor fékezhetetlenné válik a folyamat, mert a migránsok nem egy gyereket szülnek. Nyugat-Európa is rájött már arra, hogy nem tud velük mit kezdeni, így most szét akarják osztani őket a tagállamok között, de Magyarország nem kér belőlük. Még az itt dolgozó filippínókat, indiaikat és kínaikat sem fogadják el a magyarok, érthető, mert azok se akarnak beilleszkedni. Heves taps fogadta szavait.

A fideszes politikus első körben magától, majd kérdésre válaszolva hosszan fejtegette, hogy milyen veszélyeket hordoz az Európai Unió Ukrajnát támogató politikája. Vlagyimir Putyin szerinte soha nem fog lemondani a megtámadott országról, a háború addig tart, amíg meg nem szerzi. Minél tovább tart, annál kevesebb jut a csepelieknek – tette hozzá Lázár János, majd erősen bizonykodott, hogy a Fidesz nem akar kilépni sem az Európai Unióból, sem a NATO-ból. Csakhogy Donald Trump éppen most rajzolt célkeresztet az Európai Unióra, így kérdés, hogy tíz év múlva egyáltalán lesz-e miből kilépni.

A Fidesz háborúellenes kampányszlogenje mellett Lázár János szépen felmondta a család, a biztonság és a munkaalapú társadalom üzenetét is, külön kiemelve, hogy Orbán Viktor a párt legerősebb fegyvere. Ha nem ők nyernek, nem tudni, mi jön a választás után. Pontosabban azt azért mégis tudni, hogy a Tisza által igazolt Kapitány István a multiknak ügyesen tud pénzt termelni, de fogalma sincs arról, hogy milyen az, ha 120 ezer forintos nyugdíjból kell fizetni a rezsit. Ők igen, ezért veszik az oroszoktól a gázt, mert Putyin 30 százalékkal olcsóbban adja, a környező országokban háromszor-négyszer ennyibe kerül. (A Népszava többször írt arról, hogy korántsem annyira olcsó az orosz gáz, mint ahogy azt az Orbán-kormány állítja - a szerk.)

Lázár János kérdésre válaszolva kitért a csepeli HÉV felújítására: minden HÉV-vonal fel lesz újítva, de három szakaszban. A csepeli pályájának a felújításáról a 2027-es költségvetés tárgyalásakor dönthetnek, mert elsőként a szentendrei vonalat korszerűsítik 185 milliárd forintból 3 év alatt. Az 54 új szerelvényre már kiírták a közbeszerzést, az első 18 ebből is a szentendrei vonalra megy, de a második körből 13-at kaphatnak a csepeliek. Ő legalábbis ezen lesz. A Gubacsi híd közúti részének felújítása a főváros feladata, a Lánchíd is megújult a viták ellenére, a kormány a vasúti részt építi meg, mert a Szabadkikötővel komoly terveik vannak.

A belgrádi vasútvonallal kapcsolatban elmondta, hogy külön műszaki ellenőrzést rendelt meg, nehogy nálunk megismétlődjön az újvidéki tragédia. Az új vonal február 27-én nyílik meg, sokat segít majd az agglomerációs közlekedésben is. Reményei szerint sokat hozhat ez a vasútfejlesztés a teherforgalom révén az államkasszába. A görög kikötőkből Belgrádon át érkező rengeteg tehervonat ugyanis mind itt fog átmenni Budapesten keresztül Nyugatra. Bár akadt bekiabálás is, de a csepeli tornacsarnokban összegyűltek többször is tapssal fogadták a miniszter szavait, aki mellett Király Nóra fideszes jelölt álldogált.

Csaknem egy évig bolyongott vidéken Lázár János, mire bemerészkedett az ellenzéki fővárosba. Első ránézésre kissé meglepő választásnak tűnik, hiszen a XVII. kerület, amelynek polgármestere és parlamenti képviselője – egyedüli fővárosi kormánypártiként – is fideszes, biztonságosabb helyszín lehetett volna a fővárosi debütáláshoz.

A XXI. kerületben állami milliárdokból birkózó akadémiát építő Németh Szilárdot viszont háromszor is legyőzte Szabó Szabolcs ellenzéki politikus, aki az idei választáson is elindul. A kerületet 2014 óta polgármesterként vezető Borbély Lénárdot egyszerűen kirakták a Fideszből, miután ellenezte jelentős vagyontárgyak átjátszását a párt alelnökének, Németh Szilárdnak. Borbélyt később kérelme ellenére sem vették vissza a pártba. Az előző választást így már függetlenként nyerte. Igaz, a Fidesz színeiben most induló Király Nóra, aki korábban még a XI. kerületben nyomult (ott volt alpolgármester és önkormányzati képviselő) most nagyon igyekszik Borbély kedvében járni. Állami támogatást szerzett a kerület megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató csoportjának és kijárta, hogy Csepelen nyíljon Budapest első Áldozatsegítő Pontja. Király mellékállásban az Áldozatsegítő Központok kommunikációjáért felelős miniszteri biztos. Az ő kiváló lobbizásának tartják Lázár János helyszínválasztását is, erősítendő az üzenetet, hogy vele jól járnak a csepeliek.

Lázár János a januári Fidesz-kongresszuson kijelentette, hogy nekik, mármint a Fidesznek „a munkások, a melósok között” a helye. Elég éles fordulat ez a „mindenki annyit ér, amennyije van” kiindulóponthoz képest, a fórumon Komjáthi Imre, az MSZP elnöke rá is kérdezett, mire Lázár János azt válaszolta, hogy „a Fidesz az egyszerű, hétköznapi embereknek akar politikát csinálni” és ő soha nem nézett le senkit. (A két politikus között ki is tört egy kis szerelem, Komjáthi Imre méltatta Lázár Jánost, amiért a tárcavezető egykor kiállt egy kirúgott emberért, „Kevesebb szegényt, kevesebb gazdagot” feliratú pólót is ajándékozott a fideszes politikusnak, amire válaszul kapott is egy pólót Lázár Jánostól. „Jobbra át” – szerepelt ezen – a szerk.)

A miniszter Magyar Péter országjárásával párhuzamosan tavaly március óta járja a vidéket. A „bárhol, bárkivel, bármiről” szlogennek hirdetett Lázárinfó első állomása Kisvárda volt, ahol Lázár egy padon állva közölte, hogy Budapesten 780 ezer forint az átlagfizetés, ezért „nincs már Budapestnek több támogatásra szüksége, mert ahol ennyit keresnek az emberek, oda már nem kell több pénzt adni.” Most azt mondta, hogy 900 ezer forint a bruttó átlagkereset, és aki akar, dolgozhat.