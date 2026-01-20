Európa-bajnokság: elődöntőben a férfi pólósok!

Magyarország;elődöntő;vízilabda Európa-bajnokság;férfi vízilabda-válogatott;

2026-01-20 21:34:00 CET

A magyar férfi vízilabda-válogatott 11–11 után ötméteresekkel 15-14-re legyőzte a világbajnok Spanyolországot, ezzel bejutott az Európa-bajnokság legjobb négy csapata közé.

A belgrádi Eb-n a középdöntő zárókörében klasszikus ki-ki meccset játszott a négy közé jutásért a férfiválogatott a spanyolokkal: a tavalyi év nekik nagyon összejött, mindent megnyertek, például a vb-döntőt épp a magyar válogatott ellenében – viszont az Európa-bajnokságok történetében eddig soha nem kapott ki tőlük a magyar nemzeti csapat. Konkrétan tehát a statisztika a Varga-csapat sikerét vetítette előre, minthogy akármilyen hihetetlen, a spanyolok még soha nem győztek a magyarok ellen az Európa-bajnokságokon. Az eddigi 20 meccsből 17-0 a magyar győzelmi arány, s mindössze három döntetlenre futotta a spanyolok erejéből. És még annyit: a magyar válogatott az egyenes kieséses rendszer 1989-es bevezetése óta mindössze háromszor nem jutott a legjobb négy közé a kontinenstornán (1989-ben, 1991-ben és 2018-ban).

Na, de ennyit múltról, minthogy az új lebonyolítás kapcsán lényegében megszűnt a negyeddöntő, ilyeténképpen viszont a magyar–spanyol középdöntő felért egy klasszikus negyeddöntővel: aki nyer – rendes játékidőben vagy ötméteresekkel –, az jut a legjobb négy közé. A kihívás tehát emberes volt: a címvédőt, regnáló világbajnokot és Világkupa-győztest kellett kiütni az elődöntőért…

És sikerült! A negyedek így alakultak: 3–3, 2–2, 3–3, 3–3 – vagyis tényleg teljesen egálban voltak a felek, a spanyolok a végső dudaszó előtti utolsó pillanatban ejtettek a magyar kapuba (11–11). Az ötméterespárbajra maradt a döntés, amiben Vogel Soma kettőt védett, míg a mindent eldöntő lövést Fekete Gergő bődületes erővel küldte a spanyol kapuba! Utóbbi így értékelt az M4 Sport közvetítésében: „Vogel Soma két büntetőt kivédett, ennek az energiáját tettem bele a lövésbe. Nagyon stresszes volt az előző két nap, most viszont örülünk. Benne volt a meccsben az ötméteres-párbaj, de végig stabil volt a védekezésünk, ám ezzel együtt nagyon nehéz volt a világbajnokot felőrölni.”

A rendes játékidőben, majd a büntetőpárbajban is két-két büntetőt kivédő kapus, Vogel Soma volt a meccs másik hőse: „Remélem, még sok márványtáblára felkerül a nevem a Margitszigeten, de nem csak én, mindenki belerakott mindent a győzelembe. Hibáztam az egyik lövésnél, ezért extrán motivált voltam a párbajban. De ez az egész csak akkor fontos, ha nyerünk pénteken a görögök ellen.”

Varga Zsolt, szövetségi kapitány ugyancsak az M4 Sportnak értékelt: „Kiemelkedő védekezés volt, és anno a vb-n is lehoztunk ellenük három jó negyedet, most az volt a különbség, hogy a negyediket is. De visszajöttek a meccsbe, ezért lett ötméteres párbaj. Óriási szív és tűz volt bennünk, Somában pláne, nagyon büszke vagyok rájuk. A világbajnokot győztük le, ami óriási fegyvertény. Nagy önbizalmat ad, de két nap múlva a görögökkel nulla-nulláról indul a folytatás, mentálisan és fizikálisan is ki kell pihennünk magunkat.”