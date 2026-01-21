Hólapátolás közösségi szellemben

A letaposott, ráfagyott hó és jég a téli elesések egyik leggyakoribb oka. Egy rosszul megtisztított járda nemcsak az idősekre és a gyermekekre jelent veszélyt, hanem bárkire, aki munkába, iskolába vagy akár orvoshoz igyekszik. A rendszeres és időben elvégzett hólapátolás csökkenti a balesetek számát, és tehermentesíti az egészségügyi ellátórendszert is.
Számos településen rendelet írja elő, hogy az ingatlantulajdonos köteles az ingatlana előtti járdaszakaszt megtisztítani. Ez azonban nem pusztán jogi kérdés. Erkölcsi felelősséggel is tartozunk egymás iránt: a közterületek biztonsága közös ügy.
A hólapátolás elmulasztása nemcsak szabálysértés lehet, hanem közöny is a másik ember iránt.
Egy tiszta járda sokszor észrevétlen marad, de a hiánya azonnal feltűnik. A hólapátolás jellemzően olyan tevékenység, amely a közösség láthatatlan szövetét erősíti. Amikor valaki nemcsak a saját portája előtt, hanem mondjuk az idős szomszédja előtt is eltakarítja a havat, egy hallgatólagos üzenetet küld: számítunk egymásra.
A hólapátolás – megfelelő óvatossággal végezve – kiváló testmozgás is. Különösen télen, amikor kevesebb lehetőség adódik a szabadtéri aktivitásra, ez a munka segíthet megőrizni a fizikai erőnlétet. Emellett mentális hatása sem elhanyagolható: a feladat elvégzése sikerélményt ad, struktúrát visz a napba, és csökkenti a téli hónapokra jellemző bezártság-érzetet.
Egy idős ember jó példája
Ha nem olvasták volna Jimmie Sinatra történetét, ő egy 82 éves, az ohiói Lakewoodban élő férfi, aki krónikus obstruktív tüdőbetegsége és kétoldali tüdőtágulása ellenére sem rest hólapátot ragadni hóesés idején. Az idős ember immár több mint húsz éve minden télen, havazáskor hómaróval tisztítja meg a környék járdáit. Nem pénzért teszi, nem elismerésért, és nem is azért, mert bárki elvárná tőle. Egyszerűen azért, mert szereti a havat, és fontos számára, hogy társadalmilag hasznos dolgot tegyen.
A férfi hajnalban kel, figyeli az időjárást, és ha leesik a hó, munkához lát. Nemcsak a saját háza előtt takarít, hanem a szomszédok, az idősek házai és a forgalmasabb járdaszakaszok előtt is. Számára ez nem teher, hanem napi rutin, amely színt visz a mindennapjaiba.