Hallgassuk a Népszavát! – 2025. január 21.

A tél sokak számára a meghittség, a lelassulás és a természet csendes szépségének időszaka. A frissen hullott hó azonban nemcsak esztétikai élményt jelent, komoly felelősséget is ró ránk. A havazás idején elmaradó vagy hanyagul elvégzett hólapátolás balesetveszélyt, közlekedési nehézségeket és közösségi feszültségeket okozhat. Mégis, egyre gyakrabban tapasztalható, hogy sokan teherként, kényszerként tekintenek erre az alapvető téli feladatra. Pedig a hólapátolás jóval több puszta fizikai munkánál: felelősségvállalás és bizonyos értelemben jellempróba is. Amikor legközelebb havazik, és kilépünk a ház elé a lapáttal a kezünkben, érdemes arra gondolni, hogy ilyenkor nemcsak a havat takarítjuk el, hanem egy kicsit a közönyt is.