Spanyolországban újra kisiklott egy vonat, egy ember vesztette életét

Spanyolország;vonat;halál;kisiklás;

2026-01-21 07:43:00 CET

Egy támfal omlott a sínekre Barcelonától 40 kilométerre, Sant Sadurní d'Anoia és Gelida között.

Egy ember meghalt, négyen súlyosan megsérültek kedden este Barcelonától nem messze egy újabb spanyolországi vonatbalesetben – derül ki a La Vanguardia cikkéből.

Az a katalán regionális vasút, a Rodalies jelzésű vonata azt követően siklott ki, hogy az AP-7-es autópálya támfala a sínekre omlott a katalán fővárostól mintegy 40 kilométerre, Sant Sadurní d'Anoia és Gelida között. A baleset helyszínére tizenöt mentőt és a tűzoltóság 11 egységét riasztották. A vonat Barcelona felé tartott.

A vasúti szerencsétlenség halálos áldozata a mozdonyvezető. Az ütközés következtében legkevesebb 37-en sérültek meg. Többségük az első kocsiban utazott, egy sérültet a tűzoltóknak kellett kiszabadítaniuk. A vasúttársaság a napok óta tartó heves esőzésekkel magyarázta, hogy leomlott a támfal.

Kedden ráadásul nem is ez volt az egyetlen baleset a Rodiales vonalán, Blanes és Maçanet között egy másik vonat is kisiklott a pályára hullott kövek miatt. Ekkor senki nem sérült meg.

Spanyolország keleti részén a heves esőzések kedden egész nap megnehezítették a közlekedést, sok volt a késés és több vasúti szakaszt is lezártak.

A katalóniai balesetek két nappal Spanyolország történetének egyik legnagyobb vasúti szerencsétlensége után történtek. Múlt vasárnap az Iryo társaság Málagából Madridba tartó járatának utolsó kocsijai eddig nem ismert okból kisiklottak a mellette futó sínpárra, amelyen az állami vasúttársaság (Renfe) Madridból Huelvába közlekedő járata érkezett. Az ütközés következtében a szemből jövő vonat első kocsijai is kisiklottak, és a töltés melletti négy méteres árokba zuhantak. A két vonaton összesen 484-en utaztak.

A tragédiának több mint száz sérültje és eddig 41 halálos áldozata van, de a mentési munkálatok még nem fejeződtek be, és a hatóságok szerint lehetséges, hogy további holttesteket találnak a roncsok között.

A szerencsétlenség miatt háromnapos nemzeti gyászt hirdetett a madridi kormány.