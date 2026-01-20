„Párzol vele vagy felfal” – Egy T-rexhez hasonlította Donald Trumpot Kalifornia kormányzója

politika;Európai Unió;Egyesült Államok;Donald Trump;Gavin Newsom;

2026-01-20 22:07:00 CET

A politikus élesen bírálta a Donald Trumppal szembeni nemzetközi megalkuvást, és arra szólította fel a világ – különösen Európa – vezetőit, hogy hagyjanak fel az amerikai elnökhöz igazodó politikával.

Határozott üzenetben szólította fel a világ vezetőit Kalifornia demokrata kormányzója, hogy ne asszisztáljanak Donald Trump politikájához - derül ki a Time cikkébből.

Az emberek behódolnak (neki). Hoznom kellett volna egy halom térdvédőt a világ összes vezetőjének - fogalmazott Gavin Newsom újságíróknak a davosi Világgazdasági Fórumon, majd hozzáfűzte: „ez egyszerűen szánalmas”. Utalt arra az esetre is, amikor a venezuelai ellenzék vezetője, María Corina Machado a múlt héten Donald Trumpnak ajándékozta tovább Nobel-békedíját. Erről szólva azt mondta, az elnökkel szembeni viselkedés „kínos”.

A kormányzó – aki régóta politikai ellenfele az amerikai elnöknek – azt üzente az európai vezetőknek, hogy ne vállaljanak közösséget Donald Trump lépéseivel, és tanúsítsanak nagyobb önállóságot. „Az európaiak maguk dönthetik el, mit tesznek, de egy dolgot nem tehetnek tovább: azt, amit eddig csináltak” - fogalmazott, megjegyezve, hogy belevitték őket egy játszmába, Donald Trump pedig bolondnak nézi a partnereit. Newsom ezt követően az elnököt egy T-rexhez hasonlította. – Párzol vele, vagy felfal - tette hozzá vicceskedve.

Az európai vezetők részéről érkező egyre élesebb bírálatok közepette Donald Trump bejelentette, hogy Davosban találkozik a NATO főtitkárával, Mark Ruttéval, valamint más vezetőkkel is, ugyanakkor jelezte, ami Grönland megszerzését illeti, nincs visszaút.