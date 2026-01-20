politika;Európai Unió;Egyesült Államok;Donald Trump;Gavin Newsom;

„Párzol vele vagy felfal” – Egy T-rexhez hasonlította Donald Trumpot Kalifornia kormányzója

A politikus élesen bírálta a Donald Trumppal szembeni nemzetközi megalkuvást, és arra szólította fel a világ – különösen Európa – vezetőit, hogy hagyjanak fel az amerikai elnökhöz igazodó politikával.

Határozott üzenetben szólította fel a világ vezetőit Kalifornia demokrata kormányzója, hogy ne asszisztáljanak Donald Trump politikájához - derül ki a Time cikkébből.

Az emberek behódolnak (neki). Hoznom kellett volna egy halom térdvédőt a világ összes vezetőjének - fogalmazott Gavin Newsom újságíróknak a davosi Világgazdasági Fórumon, majd hozzáfűzte: „ez egyszerűen szánalmas”. Utalt arra az esetre is, amikor a venezuelai ellenzék vezetője, María Corina Machado a múlt héten Donald Trumpnak ajándékozta tovább Nobel-békedíját. Erről szólva azt mondta, az elnökkel szembeni viselkedés „kínos”.

A kormányzó – aki régóta politikai ellenfele az amerikai elnöknek – azt üzente az európai vezetőknek, hogy ne vállaljanak közösséget Donald Trump lépéseivel, és tanúsítsanak nagyobb önállóságot. „Az európaiak maguk dönthetik el, mit tesznek, de egy dolgot nem tehetnek tovább: azt, amit eddig csináltak” - fogalmazott, megjegyezve, hogy belevitték őket egy játszmába, Donald Trump pedig bolondnak nézi a partnereit. Newsom ezt követően az elnököt egy T-rexhez hasonlította. – Párzol vele, vagy felfal - tette hozzá vicceskedve.

Az európai vezetők részéről érkező egyre élesebb bírálatok közepette Donald Trump bejelentette, hogy Davosban találkozik a NATO főtitkárával, Mark Ruttéval, valamint más vezetőkkel is, ugyanakkor jelezte, ami Grönland megszerzését illeti, nincs visszaút.

Az Európai Bizottság elnöke szerint Grönland szuverenitása nem képezheti vita tárgyát. Szijjártó Péter már jelezte, hogy az Orbán-kormány nem akar közös állásfoglalást a csütörtöki rendkívüli EU-csúcs után.