Elismerte, hogy hazudott a kampányban, most már inkább mindent törölne az újraválasztott kiskunfélegyházi polgármester

Kiskunfélegyháza;visszavonás;hazugságok;Csányi József;

2026-01-21 10:25:00 CET

Egy hónapokig tartó konfliktus után szerette volna utólag kozmetikáztatni kijelentéseit, de nem járt sikerrel.

Újbóli megválasztása után elismerte a kiskunfélegyházi polgármester, hogy kampányában tett egyes kijelentései nem feleltek meg a valóságnak, ezért most részben visszavonatná ezeket az állításokat - derül ki a 444.hu cikkéből.

A portál emlékeztet: tavaly nyár elején kiderült, hogy július elején indoklás nélkül lemondott a több mint tíz éve hivatalban lévő polgármester, Csányi József. Ezt követően, egy csaknem egyhónapos kényszerszünet után, augusztus végén a volt városvezető azzal lépett a nyilvánosság elé, hogy saját jegyzője és frakciója eltávolította őt. Egykori szövetségesei ezzel szemben azt állították, hogy viselkedése zavarttá vált, fényűző életmódot folytatott, valamint térfigyelő kamerával figyeltette korábbi partnerét.

Csányi József a város főterén, több száz ember előtt sorolta korábbi szövetségesei szerinte elkövetett visszaéléseit. Azt állította, hogy „az önkormányzat körül olyan cégek jelentek meg, amelyek egyre kedvezőbb és kedvezőbb feltételek mellett egyre több és több pénzhez jutottak.” Volt kabinetfőnökét, Dósai Bencét azzal vádolta, hogy részt vett az ellene irányuló puccsban, valamint egy hozzá köthető cég kedvezményes feltételekkel jutott ipari parkbeli ingatlanhoz és önkormányzati finanszírozású hálózatfejlesztéshez.

Az érintett visszautasította a vádakat, és jelezte: büntetőfeljelentést tesz, amennyiben Csányi József nem kér bocsánatot, és nem vonja vissza állításait. Az októberi időközi választáson a voksok 52,32 százalékának megszerzésével ismét megválasztották a korábban félreállított Csányi Józsefet, aki ezt követően már visszafogottabb hangnemet ütött meg a nyári időszakhoz képest, majd ezen a hétfőn közleményben jelezte, hogy korábbi kijelentéseinek egy részét visszavonja.

„2025. augusztus 12-én Kiskunfélegyháza főterén tartott nyilvános eseményen tett azon nyilatkozatom, amely szerint Dósai Bence az IP Energy Kft a Kiskunfélegyházi Ipari Park 2. területén létrehozott napelempark villamos energia csatlakozásához a csatlakozási fejlesztést Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának pénzén valósította meg, nem fedi a valóságot, az tévesen került megfogalmazásra. Polgármesteri tisztségem 2025. október 12-i ismételt betöltését követően vizsgálatot indítottam az ügy teljes tényfeltárása érdekében, mely során egyértelmű bizonyítást nyert, hogy a korábbiakban kapott információk nem voltak helytállóak, így az én kijelentésem sem volt az, ezzel kapcsolatban. Szabálytalanság, visszaélés nem történt, illetve a várost semmilyen kár nem érte. Ennek okán az érintettek elnézését kérem. A téves információt adó érintett személyek tekintetében a szükséges jogi intézkedéseket megtettem.”

Csányi József a 444-et is megkereste azzal a kéréssel, hogy a kampányáról szóló cikkből távolítsák el azt a részt, amelyben azokat a nyilvánosan elhangzott kijelentéseit idézik, amelyekről később úgy nyilatkozott, hogy nem voltak helytállóak. A kérésnek a portál nem tudott eleget tenni, mivel az anyag kizárólag az általa elmondottakat tartalmazza.