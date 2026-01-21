Vajda Márta halálára

gyász;Vajda Márta;

2026-01-21 16:00:00 CET

Életének 71. évében elhunyt Vajda Márta, a Magyar Színházi Társaság örökös ügyvezető titkára.

Néhány hete találkoztunk, hol máshol, mint egy színházban: Székesfehérváron, Az ellenőr, avagy a revizor című előadáson. A lépcsőn időnként megállt, majd nagy elszántsággal ment tovább a nézőtér felé. A tekintetéből ugyanaz a derű és kíváncsiság sugárzott, mint korábban.

Több évtizede ismerhettem, és megtisztelt azzal, hogy a bizalmába fogadott. A Magyar Színházi Társaság ügyvezetőjeként dolgozott évtizedeken keresztül. Sok előadáson találkoztunk; szinte nem volt olyan premier, ahol ne lett volna ott. Ment mindenfelé: vidékre, határon túlra, miniévadokra, fesztiválokra.

Szinte mindenkit ismert, nem nagyon volt olyan telefonszám, amely ne szerepelt volna a noteszében. És ami talán a legfontosabb: mindenkivel jóban volt. Őt nem tartotta ellenségének senki. A nagy feladatok rendkívül inspirálták. Óriási energiával szervezte – az elejétől a végéig, csaknem húsz éven át – a Magyar Színházi Társaság képviseletében a Pécsi Országos Színházi Találkozó eseménysorozatát. Azt nagyon szerette. Szomorú volt, amikor vége lett, de amikor Kaposváron újra megrendezték vándorfesztiválként a találkozót, ott volt zsűritagként.

Mindig is a közvetítés érdekelte. Megingathatatlanul hitt a párbeszédben, még akkor is, ha tisztában volt a realitásokkal. Tavaly ősszel beszélgettünk, amikor hetvenéves lett, és a nyugállományt választotta. Jó volt hallani a színházhoz fűződő szenvedélyéről, azokról a színházi emberekről, akiket fontosnak tartott. Azt ígérte, nyugdíjasként is jár majd színházba, és ha kérdezik, szívesen elmondja a véleményét.

Járt is, amíg tehette, és gyakran telefonált. Legutóbb épp a már említett fehérvári előadás kapcsán hívott fel, eldúdolta azt az orosz népdalt, amely szerepelt az előadásban, sőt pontosan le is diktálta a kezdő sort – nehogy elrontsam, ha írok róla –, mert ő bizony azt még rendesen megtanulta.

Márti most hirtelen átigazolt az égi színházi társaságba. Biztos vagyok benne, hogy ott is minden premieren jelen lesz. Jókat beszélget majd utána, és a tekintetében végig ott lesz az a bizonyos derű és kíváncsiság. Abban is biztos vagyok, hogy akik közel álltak hozzá, azoknak foglal majd egy jó helyet.