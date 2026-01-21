Nem működött a fűtés a BME egyik épületében, kabátban vizsgáztak a hallgatók

Hidegben vizsgáltak a hallgatók a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) egyik épületében hétfőn, mert nem működött a fűtés – derül ki az RTL Híradó riportjából.
Az egyik diák arról számolt be a közösségi oldalán, hogy kabátban és sapkában írták a dolgozatot. Az elsőéves mesterszakos hallgató elmondása szerint az oktatójuk egyébként jól kezelte a helyzetet, és az egyetem is elnézést kért.
Bihari Péter, a BME oktatási rektorhelyettese a csatorna érdeklődésére elmondta: van olyan épületük, ami 120 éves, és olyan is, ami csak 10. Szerinte az újabb épületekben sokkal megbízhatóbban működik a fűtési rendszer, de arra is kitért, hogy egyes tantermekben a levegő hőmérséklete ugyan eléri a 20 fokot, a reggeli órákban a hőérzet alacsonyabb.
Abban az épületben, ahol kabátban vizsgáztak, a fűtési rendszer lett levegős, így a meleg víz nem jutott el a radiátorokba. A hibát azóta elhárították, az egyetem szerint a karbantartás folyamatos, és az ígéret szerint már tervben van egy átfogó felújítás.