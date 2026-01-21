2,1 milliárd forintot, a költségvetésének negyedét költötte el a Szuverenitásvédelmi Hivatal Balásy Gyula cégeinél

Lánczi Tamás;Balásy Gyula;Szuverenitásvédelmi Hivatal;

2026-01-21 20:07:00 CET

A Lánczi Tamás vezette hivatal ebből az összegből mikuláscsomagokat, rendezvényeket és egy PR-kampányt is rendelt, amelynek keretében szinte kizárólag kormányközeli médiumoknál terveztek hirdetni.

Költségvetésének negyedét a kormányhoz ezer szállal kötődő, vállaltan fideszes milliárdos üzletember, Balásy Gyula cégeinél költötte el létrehozása óta a Szuverenitásvédelmi Hivatal: 8,7 milliárd forintból 2,1 milliárd forintot. Ebből az összegből például mikuláscsomagokat, rendezvényeket és egy PR-kampányt rendeltek – tudta meg az RTL Híradó.

Fennállásának első két évében, 2024 és 2025 között a Lánczi Tamás vezette hivatal közel kilencmilliárd forintból gazdálkodhatott, a csatorna számításai szerint viszont a pénz negyedét, több mint 2,1 milliárd forintot kommunikációra és rendezvényekre költötték el Balásy Gyula cégeinél. Annál az üzletembernél, aki a kormányzati kommunikációs kampányok legnagyobb nyerteseként ismert, vállalkozásai a G7 korábbi összesítése szerint több mint 800 milliárd forintnyi megbízást kaptak 2015 óta.

A Szuverenitásvédelmi Hivatal Balásy Gyula cégeitől – sok minden más mellett – szórakoztató programokat, speciális mikuláscsomagot és egy PR-kampányt is rendelt, amelyben szinte kizárólag kormányközeli médiumoknál terveztek hirdetni. Az RTL Híradó hiába kereste a hivatalt, nem mondták meg, hogy végül hol, mennyiért hirdettek, ahogy azt sem, mennyit fizettek a rendezvényekért és a mikuláscsomagokért. A nyilvánosan elérhető adatok szerint Lánczi Tamás korábbi munkahelye, a kormányközeli Századvég is kapott mintegy 20 millió forintot a Szuverenitásvédelmi Hivataltól.

A hivatal idén egyébként közel 7 milliárd forintból működhet, ami majdnem 700 millióval több, mint tavaly. Emlékeztetőül: Gulyás Gergely a legutóbbi Kormányinfón azt állította, hogy az intézmény független az Orbán-kormánytól. „Az biztos, hogy az ország szuverenitása, és az, hogy ennek jelentőségére nap mint nap felhívjuk a figyelmet, nemhogy ennyit, de ennél lényegesen több pénzt is megér” – mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Mint arról korábban lapunk is beszámolt, a Szuverenitásvédelmi Hivatal hatósággá változtatása egyébként tervben volt a Fidesz részéről, az átláthatóságinak nevezett törvény ugyanis a Lánczi Tamás vezette hivatalt használta volna fel arra, hogy külföldi támogatás címén ellehetetlenítsen kormánykritikus sajtótermékeket, illetve civil szervezeteket. A javaslat azonban túl széles körű ellenállást váltott ki és a bankszektorra is negatív hatást gyakorolt volna, így – egyelőre legalábbis – elvetették az ötletet. Ennek hiányában pedig a Szuverenitásvédelmi Hivatalnak továbbra sincs túl nagy jelentősége azon túl, hogy közpénzmilliárdokból ismételgetik az Orbán-kormány üzeneteit, illetve esetenként a kormánykritikus sajtót vegzálják.