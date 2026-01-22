Európa lázadása

NATO;Norvégia;Nobel-békedíj;Grönland;Donald Trump;hadüzenet;Nézelődő;

2026-01-22 06:00:00 CET

Nézelődő

A fél világ ezen bambul: bizarr levelet írt Donald Trump a Nobel-békedíj miatt – erősítette meg Jonas Gahr Støre norvég miniszterelnök. Az amerikai elnök azt írta, hogy mivel Norvégia nem ítélte neki a díjat, ezért már nem érzi kötelességének, hogy „kizárólag a békére” összpontosítson, és inkább az Egyesült Államok érdekeit helyezi előtérbe. Støre a VG norvég lapnak azt mondta: Trump levele válasz volt egy korábbi üzenetre, amelyet a finn államfővel, Alexander Stubbal intéztek hozzá. Ebben arra kérték, hogy csillapítsa a Grönlanddal kapcsolatos feszültségeket, és háromoldalú telefonhívást javasoltak. A miniszterelnök ugyanakkor hangsúlyozta: Norvégia kormánya nem dönt a Nobel-békedíjról, így a levélben megfogalmazott sérelemnek nincs intézményi alapja.

„Trump alapvetően egy zsarnok (bully), aki uralkodni akar mindenki felett. Aki enged neki, annak a gyengeségét megveti.”

Az, hogy Amerika élén egy narcisztikus vezető áll, lehetne az amerikai nép belügye, de nem az. Trump képtelen felfogni, hogy a Nobel-békedíjról nem a norvég kormány dönt, hanem egy független testület – ez az „intézményi alap” –, ami csak azt jelzi, hogy az elnöknek semmi érzéke a multilaterális rendszerekhez, ezért is foganhatnak meg a fejében olyan képtelen ötletek, mint az új ENSZ megszervezése: ez a gondolkodás aztán nélkülözi a történelmiség minden nyomát.

Nem véletlen, hogy Francis Fukuyama amerikai politikai gondolkodó szerint az Európai Uniónak nem szabad meghátrálnia Trump legújabb vámfenyegetései előtt. A Stanford Egyetem kutatója úgy véli, hogy az amerikai elnök február 1-től bevezetendő 10 százalékos vámjai – amelyek júniustól 25 százalékra emelkedhetnek, ha az érintett nyolc európai állam nem támogatja Grönland „megszerzését” – az eddigi legagresszívebb lépést jelentik az Egyesült Államok részéről.

Fukuyama szerint Trump nem tréfál, és az európaiaknak végre határozottan kellene fellépniük vele szemben. Úgy fogalmazott:

A politológus emlékeztetett arra, hogy az EU sokszor próbálta kiengesztelni az amerikai elnököt különféle engedményekkel és hízelgéssel, személyes ajándékokkal, de ez az út „végképp kudarcot vallott”.

Fukuyama egyébként nyitott ajtókat dönget: egyre több európai vezető sürget komoly ellenintézkedéseket, már egy 93 milliárd eurós vámcsomag is tervben van a Financial Times szerint. Az Európai Parlament emellett kész a kereskedelmi megállapodás ratifikációjának blokkolására, ami még radikálisabb lépés lenne, amely Európa geopolitikai súlyát is erősítené, írja a Politico. Dánia, Norvégia, Svédország, Franciaország, Németország, Nagy-Britannia, Hollandia és Finnország közös állásfoglalása szerint a vámok bejelentése „aláássa a transzatlanti kapcsolatokat, és veszélyes eszkalációhoz vezethet”. Továbbra is egységesen és összehangoltan fogunk reagálni.

Elkötelezettek vagyunk szuverenitásunk megvédése mellett – tették hozzá. „A NATO tagjaként elkötelezettek vagyunk az Északi-sarkvidék biztonságának erősítése mellett” – húzták alá.

A transzatlanti hadüzenet tény. A kérdés: van-e élet az USA-n kívül?