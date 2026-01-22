Guruló milliók

kampányfinanszírozás;állami támogatás;kormányrendelet-módosítás;

2026-01-22

A választási kampányban minden fillér számít. Az utolsó forintért is érdemes lehajolni, különösen, ha nem kell elszámolni vele. Ha pedig ez a „talált” összeg akár a 3 millió forintot is elérheti, anélkül hogy bármilyen bizonylattal igazolni kellene, mire költötték, az egy épp kampányoló politikai szervezet számára ingyenpénzt, sok-sok „guruló forintot” jelent.

A hétfői Magyar Közlönyben Orbán Viktor aláírásával megjelent kormányrendelet-módosítás pontosan e guruló forintok szabad felhasználását legalizálja. Mert mi más célja lehetne annak, hogy bizonyos költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek – e hét keddjétől idén augusztus 31-ig – elég egy egyszerűsített beszámolót benyújtaniuk a támogatás jogszerű felhasználásáról. Feltéve, ha a támogatás nem haladja meg a 3 milliót, s ha a pénz a Bethlen Gábor Alap Nemzetpolitikai célú támogatásából és a Határtalanul! Programból, a Nemzeti Együttműködési Alapból, a Miniszterelnökség fejezet kijelölt külső kezelő szerv által kezelt egyházi és nemzetiségi támogatásából vagy a Miniszterelnökség fejezetben rendelkezésre bocsátott, települési és területi nemzetiségi önkormányzatok működési és feladatalapú támogatásaiból származik.

Elnézést a hosszas és érthetetlennek tűnő felsorolásért, de pont itt van a lényeg. Azoknak a támogatottaknak, akik a fenti szervezetektől kaptak forrást, semmilyen szöveges beszámolót vagy számviteli bizonylatot nem kell benyújtaniuk, elég ha nyilatkoznak: a közpénzt a támogatási célnak megfelelően, jogszerűen használták fel. Ráadásul az új szabályt a már benyújtott beszámolók elbírálásakor is alkalmazni kell, vagyis visszamenőleges hatályú.

Értik, ugye? A kormány nem kampánycélra adja a pénzt, amivel nem is kell elszámolni, ráadásul egy-egy választókerületben néhányszor 3 millió akár több 10 milliót is érhet.