A Vojejkov-paradigma

időjárás;Orbán Viktor;Szibéria;

2026-01-25 05:02:00 CET

Kívül-belül nő a káosz, tényleg tök olyan, mintha csúsznánk bele a háborúba.

A címbéli meteoropatológiai izé akkor szokott létrejönni, amikor a két irdatlan anticiklon, az azori és a szibériai perverz nászban összekapcsolódik a fejünk fölött, egy ilyen magas nyomású gigantikus prütykölésben, és ameddig ők boldogan együtt örvénylenek-hemperegnek az égen, ugye, keresztbe fekszenek a nyugatias áramlatoknak, amelyek nem tudnak beosonni mögöttük a kontinensre, s a rettentően jegesen durva hideg, szibériai ájer a prütykölő anticiklonok keleti oldalán vígan beömlik Európába, ezen belül a Kárpát-medanszébe is. A cúg azért ömölhet be, mert a poláris örvény, a Polar Vortex, ami az Északi- és Déli-sarokra van illesztve, mint egy sábesz dekli, a globális felmelegedés miatt gyengül és néha lötyög. Ez az összekapcsolódás a Vojejkov-tengely, vagy híd, midőn emez sorokat rovom, még nem biztos, hogy a héten összenő fölöttünk, ami összetartozik, de mire megjelenünk, már tudni fogjuk, hogy összecsattant-e a két anticiklon egy velőtrázó égi prütykölésben.

Amikor két ilyen szaharfolyam összefolyik, az metaforája mintegy annak, ami ma a világban összefolyik: árad a jeges kula a virtigli náci, fagyott tokhal tekintetű, rókaképű bolsi tömeggyilkos vezette posztszovjet medvekráciából, amelynek fess első titkára guszta queer nászban ölelkezik Európa fölött a narancshajú baromarcú oligofrén agyf@sszal, aki az eleddig a szabadság paradicsomának tűnő Amerikát feni össze éppen. Amúgy is globális gebasz van: nemcsak, hogy mindenhol újra előmásznak a Szálasi Ferencek, de (a Világgazdasági Fórum globális kockázati jelentése szerint) összefolynak a világgazdaság instabilitását növelő szaharpatakok és -folyók is: rohamosan tűnik el a kooperáció alapfeltétele, a bizalom, erősödik a társadalmi polarizáció, terjednek tehát a szélsőséges politikai mozgalmak, csökkenőben a transzparencia, tovább gyengül a jogállamiság presztízse, tovább emelkedik az infláció, mindenki leszaharja a környezetvédelmet, a gazdasági lassulást pedig az államok közötti közvetlen fegyveres konfliktusok veszélyének növekedése követi, satöbbi, satöbbi (Pénzcentrum, Bíró Attila). Egyszóval kívül-belül nő a káosz, tényleg tök olyan, mintha csúsznánk bele a háborúba, amivel a kormánypárti gennylapok és magyar király, ez az erkölcsi fartő nap mint nap riogatja a nyuggereket.

Hogy mekkora erkölcsi fartő, annak igazolására hadd vegyem elő ezt a kis gyöngyszemet. Asszem mót vá, de most, hogy a minielnök úr csúcsra jár és telepiszkítja elképesztő és életveszélyes hazugságaival a hétköznapjainkat, nem árt emlékeztetni, hogy milyen emberrel is van dolgunk. Ez a rejtvény ugyanis a nyolcvanas évekből való, midőn OVI még egyetemista volt és ez itt az Ifjúkommunista nevű akkori gennylap rejtvényére beküldött jó megfejtése, hogy aszongya Angela Davis... – szent szahar, lábon lövöm magam, mint az a fékezhetetlen agyvelejű és boszorkányosan ügyes fideszes tirpák Pampalini az Újfehértói Földtulajdonosok Vadásztársasága területén. Szóval az ifjú falusi focista akkor az Ifjúkommunistát forgatta. Ladies and Gents! Hadd ismételjük át, hogy normális, épeszű magyar ember nemigen forgatta az Ifjúkommunistát, az csak a súlyos mentális és/vagy morális dilemmák által gyötört olyan elvtársnők és elvtársak forgatták, akik szenvedélyesen falták a Fáklya, a Szovjetunió és az olvasóiból rendre remegő, orgazmikus izgalmakat kiváltó Lányok, Asszonyok című moszkovita periodikákat, mert vagy hittek az eszmében, vagy tudatos moral insanity karrierista G-k voltak már akkor is. Akkortájt ugyanis épp’ az volt a cool, és akkor volt virággal telehintve a karrier amúgy durvára macerás útja, ha lefeküdtél a Pártnak és a KISZ-nek, mint ma OVI Putlernek és Trumplinak a Vojejkov-hídon egy guszta édes-hármasban. KISZ-titkárnak vagy ifjúgárdistának kellett lenni (ez a munkásőr korai, embrionális változata, lásd még Gajdics Ottó), esetleg besúgónak, ugye. Amikor az volt a nyerő lap, O., a G. (gömböc---) libernyák volt, majd átlépett a történelem sztrádájának nemzeti-keresztény jobboldalára, ahonnan gyerekjáték volt átsasszézni a fasizmusig, ahol most rúgja a bőrt. Még pár napig.