Sokféle élethelyzetre alakítják ki a rezsistopot, de egyelőre csak a munkacsoport jött létre

kormányinfó;

2026-01-22 10:12:00 CET

A nagy hidegnek egyéb következményei is voltak, a rezsiköltségek magasabb számlákat eredményeznének. 15 éve nem volt hasonló hideg Magyarországon. A rendkívüli hideg következményeit nem szabad a magyar családoknak megfizetni, a cél, hogy senkinek ne kelljen magasabb fűtésszámlákat fizetni. Ennek megvalósítására Lantos Csaba vezetésével munkacsoport jött létre, amely egy héten belül az Orbán-kormány számára konkrét javaslatot fog tenni. Sokféle élethelyzethez kapcsolódó megfelelő megoldást fognak javasolni.