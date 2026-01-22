Gulyás Gergely: Ha nem polgári kormánya lesz az országnak, akkor nincs rezsicsökkentés

Gulyás Gergely;rezsicsökkentés;kormányinfó;

Gulyás Gergely a Hír TV kérdésére hosszan azt ecsetelte, hogy ha nem a Fidesz marad kormányon , akkor elszabadulnak a rezsiárak. – A rezsicsökkentés változhat, ha nem polgári kormány van az országban, akkor nem lesz rezsicsökkentés, és akkor olyan energiaárak lesznek, mint ami az Európai Unióban most is van - fogalmazott.

A miniszter szerint a magyar közéletben eluralkodó hazugság és arcátlanság elsősorban a Demokratikus Koalícióhoz és Gyurcsány Ferenchez köthető, amelyre a Tisza Párt és Magyar Péter még egy lapáttal rátett. A rezsiügyben azok, akik korábban a rezsicsökkentéssel szemben foglaltak állást, most hirtelen annak bővítéséről beszélnek, de erre is egy rossz javaslatot tesznek. Amikor pedig a kormány mindenkinek segít, nemcsak a társadalom leggazdagabb egyötödének, ezt követően tényszerű hazugságokat hangoztatnak - fűzte hozzá.