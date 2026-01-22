Nem kellett egyeztetni

Ukrajna;Gulyás Gergely;Tisza Párt;

2026-01-22 10:47:00 CET

Nem érzi úgy, hogy egyeztetni kellett volna a rezsistopról szóló döntés előtt az energiaszektor szereplőivel. A Béketanácstól az Orbán-kormány azt várja, hogy a világpolitikában növekedni fog azoknak az országoknak a súlya, amelyek békét akarnak.