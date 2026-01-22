Gulyás Gergely szerint vállalkozásoknak nem jár a rezsistop

kormányinfó;

2026-01-22 10:48:00 CET

A Mandiner kérdésére Gulyás Gergely arról beszélt, körülbelül egyharmaddal lehet nagyobb a földgázfelhasználás egy átlagos januárhoz képest. Mindenki diktáljon nyugodtan a szolgáltatójának, az MVM szerda hajnalban leállította a számlázást. Természetes fogyasztóknak jár a rezsistop, vállalkozásoknak nem, a nemzetgazdasági miniszter kapta a felhatalmazást, hogy a bejelentett intézkedéshez szükséges költségvetési mozgásteret teremtse meg.

Arra a kérdésre, készülnek-e visszaélésekre a diktálásoknál, közölte, olyan szabályozást szeretnének, mely kiszűri ezeket. Arról, nézte-e a Dallast, a miniszter azt mondta, büszke, hogy azok közé tartozik, akik soha egy részt sem láttak.