A Béketanács kezdeményezése összhangban áll a magyar politikával

Gulyás Gergely;Béketanács;

2026-01-22 11:15:00 CET

Az ENSZ 1945-ös megalakulásakor sem lehetett többet tudni az ENSZ jövőbeni működéséről, mint amennyit most a Béketanácsról lehet tudni, és ez életszerű helyzet. Egy új nemzetközi kezdeményezés létrejöttekor a sikerét eleve nehéz megjósolni - jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter, majd kijelentette: az ENSZ erényei és hibái ma már jól láthatók: miközben fórumot biztosít minden tagállam számára, a nagyhatalmak együttes jelenléte miatt a hatékonysága alacsony.

A Béketanács ezzel szemben a jelenlegi csatlakozók alapján ambiciózusabb és potenciálisan hatékonyabb fellépésre képes, különösen úgy, hogy a béke pártján álló országok többsége részt vesz benne, miközben Oroszország egyelőre nem csatlakozott. A tárcavezető a csatlakozást megtisztelő meghívásnak nevezte, amelyet az a felismerés indokolt, hogy elkülönültek a békét és a háború folytatását támogató országok. A kezdeményezés célja összhangban áll a magyar politikával, a tényleges szerepe pedig idővel derül majd ki, ahogyan 1945 után az ENSZ esetében is történt - magyarázta.