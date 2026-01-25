Vlagyimir Putyin közölte, a háború után helyreállításra lehetne felhasználni az Egyesült Államokban befagyasztott orosz vagyont

Az orosz elnök arról is beszélt, hogy meg fogják vizsgálni a Béketanácshoz való csatlakozásra vonatkozó meghívást, Grönlandról pedig kijelentette: szerinte Dánia mindig is gyarmatként tekintett rá, és meglehetősen szigorúan, ha nem kegyetlenül bánt vele.