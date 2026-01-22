Gulyás Gergely: A kitüntetésnek nem feltétele az Orbán-kormánnyal való egyetértés

nyugdíj;Gulyás Gergely;kormányinfó;

2026-01-22 11:23:00 CET

Magyarországon nem párttagkönyv alapján adunk kitüntetéseket - jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter Kapitány István 2023-as kitüntetésével kapcsolatban. Gulyás Gergely hangsúlyozta, az elmúlt másfél évben és az azt megelőző időszakban is számos olyan ember kapott kitüntetést, akiről köztudott, hogy nem politikai támogató, ezért fel sem merül, hogy bárkinek politikai hűségnyilatkozatot kellene tennie egy elismerésért.

Kapitány István esetében sem vitatott, hogy a Shell vezetőjeként sikeres volt. A kitüntetés ezért a szakmai teljesítményért illette meg - tette hozzá, majd egy újabb kérdésre válaszolva közölte: a magyar állami kitüntetéseknek nem feltétele a hivatalban lévő kormánnyal a politikai egyetértés.