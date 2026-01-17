Szijjártó Péter 2023-ban még tisztikereszttel tüntette ki és elismerően méltatta a Tisza Párt energetikai szakértőjét, Kapitány Istvánt

Szijjártó Péter;Magyar Péter;Tisza Párt;Kapitány István;

Fordult egy kicsit a világ.

Bajnai Gordon rajongójaként mutatta be a Tisza Párt szombaton bemutatott gazdaságfejlesztési és energetikai vezetőjét a kormánypárti média, noha Szijjártó Péter 2023-ban korábban a magyar nemzethez való kötődése és a magyar emberek támogatása miatt méltatta Kapitány Istvánt - hívja fel a figyelmet a 24.

A Magyar Nemzet egy szombati lejárató portrécikke idézi, hogy Kapitány István – aki korábban a Shell globális alelnöki posztját töltötte be, és akivel Magyar Péter már 2025 októberében egyeztetett – 2024-ben méltatta Bajnai Gordont mondván, a volt miniszterelnök „nagyon jó nagykövete a professzionális, globális szinten versenyképes” magyar menedzsertársadalomnak. Ez elég éles kontrasztot jelent ahhoz képest, hogy az ötödik Orbán-kormány 2023-ban a Magyar Érdemrend tisztikeresztjével tüntette ki Kapitány Istvánt. Az elismerés átadásakor Szijjártó Péter úgy fogalmazott: – Kapitány Istvánt soha nem egy magyar származású embernek (sic!), hanem

egy sikeres magyar üzletembernek tekintettük, főleg azért, mert maga is így tekint magára. Pontosan tudjuk azt, milyen kísértéseket jelent nemzetközi karriereket befutni és nemzetközivé válni. (...) Te mindvégig meg tudtad tartani a magyarsághoz, a magyar nemzethez való ragaszkodásod,

és a hazádat mindig is segítetted.

A Tisza Párt elnöke a kormánypárti média támadásaira reagálva azt közölte, hogy Kapitány István Magyarország elkötelezett híve, aki a 2026. április 12-i parlamenti választáson tervezett „rendszerváltás” és honfitársai mellé állt azért, hogy nemzetközileg elismert vezetői tapasztalatát Magyarország szolgálatába állítsa. Magyar Péter közösségi oldalán mindemellett megosztott egy 2023-ban készült Tények-riportot is, amely Kapitány István kitüntetéséről szól.