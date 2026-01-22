Gulyás Gergely nagyon nem akar válaszolni a kérdésre a fideszes képviselő alapítványának juttatott közpénzről

Gulyás Gergely;kormányinfó;

2026-01-22 11:47:00 CET

Minden egyes esetben el kell számolni a pénzzel - jelentette ki az RTL Híradójának kérdésére, hogy mire fordította a Fidesz fővárosi képviselője, Radics Béla az alapítványa, a Tradíícióért Alapítvány által elnyert pénzt. Gulyás Gergely nem konkrétan a kormánypárti politikus esetére vonatkozóan, hanem általánosan válaszolt. A Miniszterelnökséget vezető miniszter nagyon igyekezett úgy tenni, mintha nem akarna tudni az ügyről. – Több ezer vagy több tízezer alapítvány és egyesület társadalmi szervezet kap támogatást. Ezeket meghatározott célokra, nagyobb részt egyébként kollégiumi döntésekkel, kisebb részt miniszteri döntésekkel kapják, és minden egyes esetben el kell számolni. És hogyha nem tudnak elszámolni, akkor vissza kell fizetni az összeget - magyarázta.

Kitért az elől is, elfogadható-e, miszerint sem irodája, sem honlapja nincs. – Miután mintegy 10 ezer társadalmi szerv kap támogatást, ezért ezekről egyesével nem tudok nyilatkozni, mert értelemszerűen ismeretem sem lehet, ráadásul a döntések többségét kollégiumok hozzák és nem pedig én hozom miniszterként. Ezért azt tudom csak mondani, hogy van egy jogszabályi rend. A jogszabályi rend mondjuk honlapot nem kíván meg. Szerintem van is olyan egyesület, ahol ez indokolatlan lenne, vagy alapítvány, de érdemi tevékenységet és a támogatási célnak megfelelő elszámolást azt minden egyes esetben megkíván” - fogalmazott.