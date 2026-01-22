Donald Trump nem indított háborút

Gulyás Gergely;kormányinfó;

2026-01-22 11:44:00 CET

Gulyás Gergely továbbra is úgy csinál, mintha nem értené az RTL kérdéseit. Ezúttal azt nem akarta, amely azt firtatta, hogy a venezuelai amerikai beavatkozás és a Grönlandra bejelentett lépések tekintetében továbbra tekinthető-e a béke nagykövetének Donald Trump.

Egyik országban sem láttam háborút, ugye Grönland esetén, ha jól láttam, akkor megállapodás van. Az amerikai elnök maga zárta ki az erő alkalmazását Venezuelában – fogalmazott. Utóbbi esetben szerinte lehet a szuverenitás megsértéséről vitatkozni, de hogy ez egy olyan békés akció volt, ahol egyetlen ember veszteséggel sem kellett számolni. Grönland esetében pedig Donald Trump kizárta, ő pedig nem indított háborút.