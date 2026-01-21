Donald Trump: Nem fogok katonai erőt használni, de azonnal tárgyalni akarok Grönland megvásárlásáról

Davos;beszéd;Grönland;Donald Trump;

2026-01-21 15:42:00 CET

Amit ő kér, az csak egy darab jég – jelentette ki az amerikai elnök azt ígérve, emlékezni fog, ha elutasítják az ajánlatát. Grönlandot néhányszor összetévesztette Izlanddal.

Katonai erővel nem fog fellépni az Egyesült Államok NATO-beli szövetségesei ellen, de meg akarja venni Dániától Grönlandot, és emlékezni fog, ha elutasítják az ajánlatát – derült ki abból a csapongó beszédből, amelyet Donald Trump tartott szerdán a davosi Világgazdasági Fórumon.

Az amerikai elnök önmaga méltatásával kezdte, azt állítva, az amerikai gazdaság még sosem volt ilyen jó. – Szerintem mindenki elégedett velem – jelentette ki, idézett gazdasági adatokat, mondván, később felidézve, rengeteg bürokratától szabadult meg, akik azóta a magánszektorban a többszörösét keresik az állami fizetésüknek. – Utáltak, amikor kirúgattam őket, most szeretnek – kockáztatta meg, hozzáfűzve, az Egyesült Államok a világ gazdasági motorja. Ha virágzik, az egész világ virágzik, ha elesik, a világ összes országa követi.

Európa országairól az amerikai elnök nincs túlságosan hízelgő véleménye, állítása szerint az öreg kontinensnek van olyan része, amelyre rá sem lehet ismerni már, és nem az előnyére változott. – Szeretem Európát, és senkit nem akarok megbántani, de Európa nem jó irányba tart – jelentette ki Donald Trump, azt állítva, mélyen hisz az Európához fűződő civilizációs kötelékben, de a gazdasági-kereskedelmi és bevándorlási kérdések árnyékában Európa elpusztítja saját magát. – Erős, nem pedig végzetesen elgyengült szövetségesekre van szükségünk – jelentette ki.

– Akarják, hogy mondjak pár szót Grönlandról? – vezette fel ezután a beszéde leginkább várt részét egy hatásszünettel Donald Trump, történelmi fejtegetésbe bocsátkozva arról, hogy az Egyesült Államok védte meg a világ legnagyobb szigetét, aminek nagy ára volt, és ezt Dánia tudja is, Egy nagy jégdarabról beszélünk, ez Grönland. De stratégiai fontosságú, védelmi fontosságú.

Milyen hülyék voltunk, hogy visszaadtuk Dániának a második világháború után, és milyen hálátlanok most a dánok.

Ha mi nem lettünk volna, most németül vagy talán japánul beszélnének – jelentette ki az amerikai elnök,, aki szerint csak az Egyesült Államok képes megvédeni ezt a területet úgy hogy az mindenkinek jó legyen, Európának és az Egyesült Államoknak egyaránt. Azonnal tárgyalni akarok Grönland megvásárlásáról – jelentette ki Donald Trump, hozzáfűzve, hogy az Egyesült Államok megállíthatatlan lenne, de ő nem fog katonai erőt használni Grönland megszerzésére.

– Amit kérek csak egy darab jég

– állította az amerikai elnök, aki ezután elkezdett arról beszélni, hogy az Egyesült Államok mindent megtett a NATO-ért úgy, hogy nem kért érte semmit. Ekkor több alkalommal is összetévesztette Grönlandot Izlanddal, mondván, őt egészen addig szerették a NATO-ban is, amíg el nem kezdett Izlandról (sic!) beszélni. Ő nem biztos abban, hogy ez fordítva is így lenne, vagyis a NATO valóban kisegítené az Egyesült Államokat, Grönland esetében pedig – jegyezte meg vészjóslóan – emlékezni fog arra, ha elutasítják a vételi ajánlatát.

Beszédében Donald Trump kitért arra a Venezuelára is, amelynek az elnökét amerikai kommandósok rabolták el egy vakmerő január 3-i caracasi akcióban. Az amerikai elnököt deklaráltan a dél-amerikai ország kőolaja érdekli, aminek kapcsán most kijelentette, az Egyesült Államok már 50 millió hordó venezuelai kőolajat adhat el, Venezuela pedig fél év alatt annyi pénzt kereshet az amerikai közreműködéssel a kőolaján, mint az elmúlt 20 alatt összesen.