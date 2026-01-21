Három embert gyanúsít a rendőrség a Nemzeti Színházban történt baleset miatt

baleset;Nemzeti Színház;foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés;

2026-01-21 12:58:00 CET

Az eljárás elhúzódott, a színészek súlyosan megsérültek, és azóta már máshol játszanak.

Három gyanúsítottja van a Nemzeti Színházban 2023. november 10-én, a Rómeó és Júlia előadása közben történt balesetnek – közölte a Magyar Hang érdeklődésére a Budapesti Rendőr-főkapitányság.

Mindegyiküket foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétség gyanúja miatt hallgatták ki, szabadlábon védekeznek. A balesetben két színész, Szász Júlia és Horváth Lajos Ottó lezuhant a díszletről, mindketten súlyos sérüléseket szenvedtek, amelyekről később kiderült, hogy maradandó károsodással jártak.

Az eset után nem sokkal a rendőrség nyomozást indított, gyanúsítottat azonban hosszú ideig nem hallgattak ki. Fél év elteltével ugyan kihallgatták a színház ügyelőjét, ám miután panaszt tett a gyanúsítás ellen, az ügyészség rövid időn belül megszüntette az eljárást.

Figyelemre méltó tény, hogy belső információk szerint a balesetet követően azonnal elbontották a díszletet, így a nyomozók már nem tudta az eredeti állapotában megvizsgálni a helyszínt. ráadásul nem a Nemzeti Színház bejelentése alapján szerzett tudomást az esetről, hanem a sajtóból. Az intézmény ugyan elindított egy belső vizsgálatot, de rövid időn belül arra jutottak, hogy nincs egyszemélyi felelősség, ezért lezárta az eljárást. Eközben a két sérült színész hosszú időn át nem jutott hozzá a baleset után járó kártérítéshez.

Az igazgató több alkalommal is a művészeket tette felelőssé a történtekért, valamint a kártérítési egyeztetések elhúzódását is nekik rótta fel. Végül tavaly október közepén, vagyis több mint tizenegy hónappal a baleset után született megállapodás a felek között. Szász Júlia és Horváth Lajos Ottó idén februárban ismét együtt léptek színpadra, a Centrál Színházban bemutatott Egy bizonyítás körvonalai című előadásban.

Tavaly újabb súlyos baleset történt a Vidnyánszky Attila vezette intézményben: február 2-án a színház egyik munkatársa a színpadon sérült meg, és többszörös törést szenvedett. Lapunk megkeresésére az Országos Mentőszolgálat megerősítette, hogy azon a napon valóban elláttak egy sérült nőt a színházban, akit stabil állapotban szállítottak kórházba.