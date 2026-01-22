Szőlő utca? Senki nem akar rosszat az áthelyezéseknél

kormányinfó;

Arról, milyen hatástanulmány és szakmai megfontolás indokolta a Szőlő utcai javítóintézet bezárását, azt mondta, részben a látottak is elegek voltak, ráadásul egyre kevesebb munkavállaló maradt, így lehetett biztosítani, hogy a fiatalok olyan helyeken legyenek, ahol vigyáznak is rájuk. Senki nem akar rosszat, az áthelyezéseknél megnézték, ki milyen súlyos bűncselekményt követtek el, de figyelembe vettek lakóhelyi szempontokat is – válaszolta Gulyás Gergely a kérdésre, hog ha valaki látogatni akarja az intézetis hozzátartozóját, Nagykanizsára vagy Debrecenbe elég sokat kell utazni.

Arra a kérdésre, mi lesz az állásidőn lévő szőlő utcai munkavállalókkal, a munkaügyi szabályoknak megfelelően járnak el.