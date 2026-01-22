tiltás;fogadás;Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága;blokklánc;

2026-01-22 16:10:00 CET

A Polymarket után a Kalshi is elérhetetlenné vált. Előbbi szinte tökéletesen jósolta meg egyebek közt a 2024-es amerikai elnökválasztás eredményét.

A Polymarket után újabb fogadási weblapot tiltottak le a magyar hatóságok, miután Orbán Viktor bukását jelezte előre. A Bitcoinbázis cikke szerint a Kalshi nevű, szintén blokklánc alapú fogadási és előrejelzési piaci platformot a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) szintén tiltott szerencsejáték címén tette elérhetetlenné Magyarországon.

A tiltás révén magyar IP-címről mindkét oldal elérhetetlenné vált, a Kalshiról az SZTFH 2026. január 21-én döntött a hivatalos hirdetmény szerint. Hogy miért lettek ezek az oldalak ennyire zavaró tényezők a hatóság számára, az némi gyanakvás alapját képezheti, mindenesetre a portál felidézi, hogy a Polymarket például tökéletesen jósolta meg többek között a 2024-es amerikai elnökválasztás eredményét, a Kalshira pedig azt követően hárult még intenzívebb figyelem, hogy a Polymarketet elérhetetlenné tették hétfőn.

A 2018-ban alapított Kalshi mögött Tarek Mansour és Luana Lopes Lara állnak, akik bekerültek a Forbes listáján is a legfiatalabb, legsikeresebb vállalkozók közé. Hasonlóan a Polymarkethez, ez az oldal is predikciókkal és közösség-vezérelt fogadásokkal foglalkozik, ahol többek között arra is lehet fogadni, hogy 2027 előtt a világ mely vezetői veszítik el a helyi választásokat - jelzi a Bitcoinbázis.

A rés a pajzson egyelőre annyi, hogy az oldal VPN-nel továbbra is elérhető. Hasonlóan más predikciós piacokhoz, a Kalshi-n is az egyik legnépszerűbb fogadásnak számít a kínálatban a 2026-ban esedékes parlamenti választások, s Orbán Viktor jelenleg a harmadik legnépszerűbb azok között, akik a bukására fogadnak, ennél többen csak Miguel Díaz-Canel kubai pártfőtitkár és Keir Starmer brit miniszterelnök bukását vetítik előre. A Bitcoinbázis felhívja a figyelmet, hogy a magyar miniszterelnök bukására jelen állás szerint 44 százalékos esélyt ad a portál, a fogadások összértéke pedig meghaladja a 3,2 millió dollárt, ami forintban átszámolva több mint egymilliárd.

Hogy sok szempontból miért is lényeges egy-egy ilyen előrejelzés, annak az az oka, hogy az ilyen platformok objektívabb képet képesek nyújtani az eseményekről, hiszen itt nem közvéleménykutatások, illetve szakértői becslések olvashatók, hanem felhasználók valós összegeket tesznek a véleményük mellé. A Bitcoinbázis szerint ez azzal is összefügg, hogy a blokklánc-technológiára átvándorló szerencsejáték-tőke a hazai szolgáltatók helyett olcsóbb, gyorsabb és kedvezőbb körülményeket kínál, a hazai szcéna pedig nem lát semmilyen bevételt ebből.