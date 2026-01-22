Donald Trump Béketanácsa felhőkarcolókkal pakolná tele a Gázai övezetet

Gázai övezet;Donald Trump;Jared Kushner;

2026-01-22 17:44:00 CET

Az amerikai elnök veje prezentálta a mestertervet.

Bemutatta az Izrael által porig bombázott Gázai övezet további sorsáról szóló „mestertervét” a davosi fórumon Donald Trump veje, Jared Kushner, a terv összképe pedig erőteljesen emlékeztet arra a bizarr AI-videóra, amit korábban az amerikai elnök posztolt ki a „riviérává” változtatott Gázáról.

A Sky News közzétett néhány oldalt a bemutatott diasorból, ezen egyebek közt az látható, hogy a tengerparton felhúznának mintegy 180 felhőkarcolót, turisztikai és egyéb célokkal. Az övezet további területeit legnagyobb részt mezőgazdasági- és zöldövezetekre, lakóövezetekre és ipari területekre osztotta fel. Mindezen terveket Jared Kushner szerint szakaszosan hajtanák végre, egyúttal minden földi jót is megígért, például 100 százalékos foglalkoztatottságot és „lehetőséget mindenki számára”.

„Az emberek azt kérdezik tőlünk, hogy mi a B tervünk” - mondta Donald Trump veje, majd úgy folytatta: „nincs B tervünk, egy tervünk van. Aláírtunk egy megállapodást. Mindannyian elkötelezettek vagyunk amellett, hogy ez a megállapodás működjön.” Mindezen nagy terveket röpke 3 év alatt megvalósíthatónak is tartja, majd ennek rögzítése után nyugalomra intett minden kritikust.

A prezentáció után ismét Donald Trump lépett a színpadra és saját maga méltatása mellett köszönetet mondott Jared Kushnernek és különmegbízottjának, Steve Witkoffnak a gázai békemegállapodás tárgyalásában és a területre vonatkozó terv kidolgozásában végzett munkájukért. „A szívem mélyén ingatlanszakértő vagyok, és minden a helyszínről szól, ezért azt mondtam, nézzék meg ezt a tengerparti helyet, nézzék meg ezt a gyönyörű ingatlant, micsoda embernek való lehetne. (...) Nagyon-nagyon nagyszerű lesz. Azok az emberek, akik olyan szegényen élnek, olyan jól fognak élni” - hangoztatta.

Izrael amúgy a napokban ismét a Gázai övezetet bombázta, 11 ember halt meg a légicsapásokban, köztük egy gyerek. A Béketanácsnak az a Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök is tagja, aki ellen népirtás miatt nemzetközi elfogatóparancsot adott ki a hágai Nemzetközi Büntetőbíróság.