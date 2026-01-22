Donald Trump emberei Marine Le Penért lobbiztak Párizsban

Franciaország;Marine Le Pen;Trump-adminisztráció;

2026-01-22 21:05:00 CET

Meg voltak győződve róla, hogy a francia szélsőjobboldali vezetőt politikai okokból ítélték el.

Egy francia bíró azt állítja, hogy a Trump-adminisztráció két megbízottja kereste meg őt azzal a céllal, hogy lobbizzanak a francia szélsőjobboldali Marine Le Pen érdekében, különösen, ami a politikus választási indulástól való lehetséges eltiltását illeti - írja a The Guardian.

Magali Lafourcade, a francia emberi jogi bizottság (CNCDH) főtitkára az AFP-nek azt mondta, a tavaly májusi találkozó tartalmát azonnal jelentette a francia külügyminisztériumnak, attól tartva, hogy „manipulálhatják a franciaországi nyilvános diskurzust”. A bíró szerint az amerikai küldöttek, Samuel D Samson és Christopher J Anderson meg voltak győződve arról, hogy Le Pen ellen politikai indíttatású az eljárás, célja pedig az, hogy eltávolítsák az elnökválasztási versenyből. A beszélgetés során pedig állítása szerint végig olyan elemeket kerestek, amelyek alátámasztják ezt a nézetet.

Lafourcade személyében egyébként nem érintett a Le Pen-perben, de a cikk szerint aggodalmát fejezte ki az amerikai tisztviselőkkel folytatott társalgás miatt, mondván, nem az a fajta beszélgetés volt, ahogy annak szövetségesek között történnie kellene. Mint mondta, diplomatákkal folytatott beszélgetéseit nem szokása jelenteni a külügynek, most azonban kivételt tett, mivel úgy érezte, az amerikai küldöttek megpróbáltak beavatkozni a franciaországi belügyekbe.

Marine Le Pent tavaly márciusban tiltotta el a bíróság 5 évre a közhivatal-viseléstől, miután a testület egy kiterjedt hálózat központi figurájaként bűnösnek találta a volt francia elnökjelöltet az Európai Parlament pénzeinek elsikkasztásában. A politikust emellett 4 év börtönre ítélték, de nem kellett bevonulnia, mivel abból kettőt eleve csak felfüggesztve kapott, kettőt pedig elektronikus nyomkövetővel szintén a börtönön kívül tölthet le. Kapott viszont emellé még egy 100 ezer eurós bírságot.

Az ügyben a francia szélsőjobboldali Nemzeti Tömörülés (RN) 24 képviselőjét találták bűnösnek, közülük Le Pent is beleszámítva csak 10-en fellebbeztek.

A francia külügyminisztérium a Guardian megkeresésére nem volt túl közlékeny, mint jelezték, „a szóban forgó utazás közel nyolc hónappal ezelőtt történt, és akkoriban nyilvánosan megvitattuk ezeket a hamis pletykákat. Ez régi hír.” Hozzátették, az illetékes tisztviselők „rendszeresen tartanak produktív találkozókat Európa-szerte számos kormánytisztviselővel és civil társadalmi képviselővel, hogy megvitassák a cenzúrával, a demokratikus visszaeséssel és más emberi jogi kérdésekkel kapcsolatos aggályokat.”

Donald Trump annak idején boszorkányüldözésnek titulálta Marine Le Pen ítéletét, s természetesen Orbán Viktor is a szélsőjobboldali politikus mellett állt ki. A Der Spiegel szerint még az is felmerült a Trump-adminisztráció részéről, hogy szankcionálják az ítélethozatalban közreműködő francia ügyészeket és bírákat, de a külügy szerint ez álhír.