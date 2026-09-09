Mike Ferenc menesztése csaknem egybeesik azzal, hogy a kormány kiemeltté nyilvánította a Bayer Construct csődeljárását, ami így a nevezett Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft.-hez került.
Az állami felszámoló tájékoztatása szerint meg kellett venni a dunakeszi járműjavító üzemet és külön azt az ingatlant is, amelyen a gyártóbázis áll.
Egy fillért se kap majd az ellenzéki vezetésű város, a pénzéből megvett ipari parkban épülő akkumulátorgyár adójából.
Egyetlen ajánlat sem érkezett az egykori kapuvári húsgyár vagyonára a felszámolók által kiírt pályázat határidejének csütörtök déli lejártáig - közölte az MTI érdeklődésére a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. ügyvezetője.