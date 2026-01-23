VSquare: Eltávolították az MCC egyik kutatóját, a gyanú szerint kapcsolatban állt a kínai titkosszolgálatokkal

Kína;titkosszolgálat;Mathias Corvinus Collegium;MCC;VSquare;

2026-01-23 11:43:00 CET

Panyi Szabolcs oknyomozó újságíró információ szerint azután szakították meg a kapcsolatot a kínai kutatóval, hogy nemzetbiztonsági vizsgálat indult.

Néhány hónappal ezelőtt az Orbán Balázs-féle Mathias Corvinus Collegium (MCC) csendben megszakította a kapcsolatot egy ott dolgozó kínai kutatóval. A döntés azután született meg, hogy nemzetbiztonsági vizsgálat indult, mivel felmerült a gyanú: a kutató szoros kapcsolatban állhat a kínai Állambiztonsági Minisztérium (MSS) hírszerző tisztjeivel – írja a VSquare hírlevelében.

Panyi Szabolcs oknyomozó újságíró állítása szerint több forrásból is megerősítették értesülését. Fb-posztjában azt írta, a kínai kutató évek óta Magyarországon él, és szervesen beépült az Orbán-kormány politikai háttérintézményi környezetébe. Azon a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen folytatott tanulmányokat, amely állami intézményként a jövő magyar közigazgatási vezetőit, rendvédelmi és nemzetbiztonsági tisztjeit képzik, valamint együttműködött a budapesti kínai nagykövetséggel és a Kína–Kelet-Közép-Európa Intézettel (China–CEE Institute) is, amelyet több szakértő az MSS egyik hírszerzési fedőszervezetének tartja.

A kínai hírszerzői kapcsolatokkal gyanúsított kínai kutató az amerikai–kínai kapcsolatokra specializálódott, és a VSquare információi szerint részt vett a CPAC Hungary 2025 rendezvényen is.

„Forrásaim nem szolgáltattak közvetlen bizonyítékot arra, hogy a kínai kutató klasszikus értelemben vett kémtevékenységet folytatott volna. Ugyanakkor az MSS – amelyet az 1980-as években, a szovjet KGB mintájára hoztak létre – arról ismert, hogy hosszú távra tervez. A kínai hírszerzés egyik jellemzője, hogy ügynököket helyez el látszólag jelentéktelen pozíciókban Nyugaton, akik aztán a szovjet alvóügynökökhöz hasonlóan alulról, fokozatosan dolgozzák be magukat befolyásos társaságokba és döntéshozói körökbe, ahol már érzékeny információk közelében lehetnek”

– fejtette ki az oknyomozó újságíró.

Majd hozzátette: „A Nyugaton tanuló kínai állampolgároknak emellett jellemzően kötelező be kell lépniük a Kínai Kommunista Pártba, és elvárás velük szemben, hogy olykor különféle feladatokat hajtsanak végre kínai diplomaták számára.”

Megjegyezte, nem ez az első eset egyébként, hogy MCC-hez kötődő külföldiekkel szemben felmerül az idegen hírszerzési kapcsolatok gyanúja. Panyi Szabolcs hiába érdeklődött az ügyben az MCC-nél, kérdéseire nem válaszoltak.