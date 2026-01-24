Az MSZP február közepén dönt választási indulásuk formájáról, a Jobbik márciusban állít országos listát

MSZP;LMP;Demokratikus Koalíció;Magyar Kétfarkú Kutya Párt;humanisták;kis pártok;Jobbik ;

2026-01-24 05:50:00 CET

A Humanistáknak most nincs bejelenteni valójuk arról, hogyan állnak a felkészüléssel – írták a Népszavához eljuttatott válaszukban.

Mivel kevesebb mint 80 nap maradt az áprilisi választásig, és szűk egy hónap múlva elkezdődik az ajánlások gyűjtése/leadása, a kisebb pártoknál érdeklődtünk arról, miként vágnak neki a küzdelemnek. Mint arról beszámoltunk, a Momentum tavaly döntött arról, hogy a Tisza Párt győzelme érdekében visszalépnek a 2026-os választásoktól. A jövővel kapcsolatban megkerestük az őket múlt héten követő Második Reformkort, az LMP-t, és a Megoldás Mozgalmat is.

Választ egyedül utóbbitól nem kaptunk, a Vona Gábor nevével fémjelzett 2RK viszont elárulta:

hosszú távú céljuk, hogy harmadik politikai erővé váljanak a „józan közép”, illetve egy centrista, polgári alternatíva képviselőjeként.

Ennek érdekében indították el a Rendszerváltó Reformköröket, hogy a választások után megelőzzék egy 2010 utánihoz hasonló egyeduralom megismétlődését. Mint a párt sajtóosztálya írta: jelenleg tagdíjakból, adományokból és mikroadományokból működnek, Vona Gábor pártelnöki mandátuma pedig 2026 őszéig szól. Ezután kongresszus dönt majd az elnökség sorsáról. A 2RK a visszalépésen túl nem tervez Magyar Péter mellett kampányolni, és 2029-ben minden választáson indulnának; reményeik szerint már egy demokratikusabb politikai környezetben. (Akkor lesz önkormányzati, illetve EP-választás is, parlamenti viszont a normál menetrend szerint csak 2030-ban).

Az LMP sem kíván megszűnni a következő ciklusban. Ám ezt még zárójelbe teheti az ÁSZ-bírság, amit 2022-ben szabtak ki az összefogott ellenzék pártjaira – tudtuk meg Vida Attilától, az országos elnökség titkárától. „Minket 2010 óta kb. négyszer temettek el, de amíg külső körülmények nem kényszerítenek rá minket, a párt természetesen működni fog” – mondta hozzátéve, hogy a „tiltott kampányfinanszírozásért” kilátásba helyezett – egyenként 500 millió forint körüli – bírság, ami az akkori hatpárti összefogás tagjait fenyegeti, súlyos összeg; nem csak az LMP-t, hanem a többi érintett pártot is megszűnésre késztetheti. (Ungár Péter társelnök egyébként nemrég jelentette be, hogy kiszáll a politikából, és a gyermekvédelemben dolgozik tovább).

A zöldpárt ugyan visszalépett a listaállítástól, de a múlt heti kongresszuson kitételeket tettek: különleges politikai helyzetben legfeljebb 3 egyéni körzetben állíthatnak még jelöltet, illetve „felkérés esetén támogathatják a demokratikus ellenzék induló pártjait.” Vida elmondta:

a különleges politikai helyzet alatt azt értik, ha egy másik párttól kapnak kifejezett felkérést a jelöltállításra, vagy egyfajta szimbolikus indulást, hogy jogilag ne álljon fenn a veszélye a párt megszűnésének.

Utóbbi akkor történik meg, ha két egymást követő választáson sem indulnak. A titkár elmondta: minden demokratikus ellenzéki párt – így a Tisza, a DK és a Jobbik – támogatása is elképzelhető, ezt egyedül a Mi Hazánk esetében zárják ki.

Az MSZP tavaly novemberben 102 egyéni jelölt kiállításáról döntött (a lehetséges 106-ból). Komjáthi Imre, pártelnök megkeresésünkre most azt mondta:

az biztos, hogy ahol eddig sem gáncsolták az ellenzéki indulókat, ott ezután sem állítanak saját jelöltet.

Így Zuglóban Hadházy Ákos, Csepelen Szabó Szabolcs, Józsefvárosban Csárdi Antal, és Hegyvidéken Magyar Péter sem kap MSZP-s ellenfelet. A DK-s képviselők, így Varju László újpesti támogatása jelenleg dilemma.

„Ezzel kapcsolatban tavaly megkerestem Dobrev Klárát. Először azt írta, hogy ők most magukkal foglalkoznak, a második levelemre viszont már nem is válaszolt” – mondta a Népszavának Komjáthi.

Az MSZP indulását illetően hozzátette: saját országos listájukat biztosan összeállítják, de ebben a képlékeny politikai helyzetben senki sem tudja 100 százalékig kijelenteni, hogy mi történik áprilisig. Ezért az MSZP olyan megoldást keres, amivel a baloldali értékek az elérhető legteljesebb mértékben érvényesülhetnek. Komjáti annyit elárult: egy kongresszuson, várhatóan február közepén döntenek a hogyan továbbról.

A Jobbik – mely a 2024-es EP választáson 0,99 százalékot ért el – továbbra is 106 egyéni jelölttel és önálló országos listával tervez; utóbbit márciusban állítják majd össze – tudtuk meg Brenner Kolomantól, a párt elnökhelyettesétől. Kérdésünkre, hogy hány jelöltjük van jelenleg, a parlamenti képviselő annyit árult el, eddig 62-t ismer a közvélemény, de folytatják a bemutatásukat. „Határozott célunk, hogy az indulásunkkal segítsük a kormányváltás és a rendszerváltás ügyét, olyan szavazókat mobilizálva, akiket más ellenzéki párt nem tud rajtunk kívül megszólítani” – írta lapunkhoz eljuttatott válaszában.

Kitart a választási indulás mellett a Magyar Kétfarkú Kutyapárt is, ők országos listájukat már tavaly nyáron kiállították. Mint lapunk Nagy Dávid listavezetőtől megtudta, 70-80 egyéni jelöltjüket február elejéig véglegesítik. Ám a kampány alatt nem rájuk koncentrálnak, hanem az új választási programjukra, amit a jelöltekkel együtt terveznek bemutatni. „De a pénzért, és töredékszavazatért nem fogunk több helyen indulni, figyelembe vesszük, hogy ez nem egy rendes demokrácia” – szögezte le a Népszavának az MKKP pártigazgatója.

A Párbeszéd - Zöldek minapi közleménye szerint ők február 7-éig döntenek. Viszont társelnökük Barabás Richárd, és az ex-momentumos Cseh Katalin korábban szintén deklarálták, hogy a Humanisták nevű új formációval rajthoz állnak. A két politikus novemberi pártalapítása nagy vihart kavart az ellenzéki oldalon; bár ők hangsúlyozták, hogy nem a Tisza Párt ellen, hanem a valódi rendszerváltásért küzdenek majd áprilisban. Ugyan azt is kijelentették, hogy egyéni jelölteket muszájból állítanak, és csak listán kérnek szavazatot, nem tudni, holt tartanak azóta a választási felkészülésben. Lapunk ezzel kapcsolatban mindkét pártvezetőt megkereste, ők a sajtóosztálytól ígértek választ. A pártnál többek között arról érdeklődtünk, hogy állnak a 71 választókörzeti jelöltjük kiállításával (legalább ennyi kell az országos listához), mikor döntenek az országos listájukról, lesznek-e ezen más politikusok is a 2022-es ellenzéki összefogásból, és még mindig biztosak-e a választási szereplésben. Válasz helyett röviden annyit írtak: „Ha a Humanistákról lesz bejelenteni valónk, a Népszava szerkesztőségét is tájékoztatjuk.”

A DK már tavaly októberben bemutatta jelöltjeit, a párt mind a 106 egyéni körzetben rajthoz áll, az országos listát pedig februárban állítják össze.