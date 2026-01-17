Sem az LMP, sem Vona Gábor pártja nem indul a parlamenti választáson

választás;LMP;Vona Gábor;

2026-01-17 16:56:00 CET

Félreállnak az útból.

Az LMP kongresszusa úgy határozott, hogy a párt nem vesz részt a 2026-os országgyűlési választáson.

A döntést megelőzően a párt egyik társelnöke és legismertebb politikusa, Ungár Péter a HVG-nek adott nyilatkozatában közölte, hogy nem indul a választáson, és a közélettől is visszavonul, mivel a továbbiakban a szociális területen kíván tevékenykedni, az LMP jövőjéről ugyanakkor nem foglalt állást. Az párt szombati kongresszusán három, a 2026. április 12-i parlamenti választással összefüggő határozat született, ezek egyike kimondta, hogy az LMP nem állít országos listát.

A Kontroll megkeresésére Bakos Bernadett azt mondta, döntés célja annak elkerülése volt, hogy a megméretésen akadályt jelentsenek a kormányváltás előtt, ezért sem országos listát, sem egyéni jelölteket nem akarnak indítani. A kongresszus ugyanakkor nyitva hagyta annak lehetőségét, hogy a választás során egy kifejezett kérés esetén támogassanak egy ellenzéki pártot, amelyről később külön határozatot kell hozni. Egy ilyen együttműködés keretében legfeljebb három egyéni jelölt indítását is jóváhagyták.

Nem indul a parlamenti választáson a Vona Gábor vezette Második Reformkor sem. A párt évadnyitó rendezvényén Vona Gábor a Telex szerint arról beszélt, hogy sem listát, sem egyéni jelölteket nem indítanak. A döntést azzal indokolta, hogy több kedvezőtlen lehetőség közül kellett választaniuk, és megítélésük szerint a kevésbé rossz megoldás mellett döntöttek. Elmondása szerint a párt programját és jelöltjeit megfelelőnek tartja, de úgy látja, a jelenlegi politikai környezet és a választás feltételei nem tekinthetők normálisnak. Vona Gábor arra is kitért, hogy a Második Reformkor nem rendelkezik azokkal az anyagi erőforrásokkal, amelyek egy országos kampány folytatásához szükségesek. Hangsúlyozta, a párt nem vonul vissza a közéletből, folytatja a munkát, mert meglátása szerint további feladataik vannak.

A héten egy másik politikai formáció, a Gattyán György által vezetett Megoldás Mozgalom is bejelentette, hogy nem indul a 2026-os országgyűlési választáson.