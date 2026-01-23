Publicus: Simán kikapna Tordai Bence az alig ismert tiszás jelölttől Budapest 4-es választókerületében

közvélemény-kutatás;II. kerület;Publicus Intézet;Tordai Bence;Tisza Párt;

2026-01-23 13:09:00 CET

Koncz Áron több mint háromszor annyi voksot kapna egy most tartandó választáson, mint a Parlamentben ülő volt párbeszédes társelnök.

Mintegy háromszor annyian szavaznának a Tisza Párt jelöltjére, Koncz Áronra a II. kerületet és a III. kerület egy részét magában foglaló budapesti 4. számú választókerületben, mint a körzethatár-átrajzolás előtti, de javarészt hasonló területen 2022-ben győzedelmeskedő Tordai Bence - derül ki a Publicus Intézetnek egy magánszemély megbízásából készített közvélemény-kutatási eredményeiből, amelyről a hvg.hu számolt be.

A január 12–14. között, 1001 fős mintán, telefonon készített, a választókerület népességére nem, életkor és iskolázottság szerint reprezentatív kutatás szerint az ügyvéd-vállalkozó Koncz Áron a szavazatok 43 százalékát begyűjtve magabiztos győzelmet aratna egy most tartandó választáson. Második helyen végezne és 29 százalékot szerezne a Fidesz jelöltje, Fülöp Attila államtitkár, Tordai Bence pedig csak a harmadik helyen futna be 13 százalékkal. A többiek teljesen esélytelenek, a DK-s Hegyesi Beáta csak 4 százalékot kapna, a további 3, mihazánkos, jobbikos és kutyapártos jelölt pedig ennél is kevesebbet.

Bár nem tudni hasonló tervről, de a felmérés arra is kitért, mi történne, ha akár Tordai, akár a tiszás Koncz Áron visszalépne, és ez alapján is a Tisza párti jelölt győzne magabiztosabban, előbbi ugyanis 46, utóbbi 52 százalékot kapna a másik visszalépése esetén. Ezt erősíti a felmérés egy másik részeredménye is, ugyanis amikor azt a kérdést tették fel a körzetben élőknek, hogy melyik ellenzéki jelöltnek van nagyobb esélye, hogy a választókerületben legyőzze a Fideszt, 67 százalékuk nevezte meg Koncz Áront és csak 23 százalék Tordai Bencét. Sőt, a kérdésre, hogy a hét képviselőjelölt közül ki mennyire alkalmas a körzetben élők képviseletére, szintén a tiszás, de személyében egyelőre kevéssé ismert Koncz Áron végzett az élen 75 százalékkal. Vagyis minden jel arra utal, hogy a tiszás pártlogó több mint erős a jelöltek népszerűségét tekintve. Ennél a kérdésnél Tordai Bence 62 százalékot, Fülöp Attila csak 31 százalékot kapott.

A hvg.hu megkérdezte Tordai Bencét, mit szól az eredményekhez, aki azt mondta, nem ismeri a kérdéssort és a kutatás módszertanát, ezért nem kommentálná. Arról viszont ugyanakkor tudott, hogy a kutatást egy magánszemély készítette. Mint mondta, ő a Medián és a 21 Kutatóközpont 2025-ös választókerületi méréseiből indul ki, amely több szempontból még az ő előnyét mérte, igaz, ekkor Koncz Áron még csak jelölt-jelölt volt a Tisza Pártnál. Ugyanezen mérésekre hivatkozva Tordai azt is állította, hogy a budai ellenzékiek 68 százaléka nem egypárti Tisza-többséget, hanem valamiféle koalíciós kormányzást szeretne.

Mindezek alapján Tordai Bence szerint két dolgot tudhatunk biztosan: a Fidesz nem képes győzni Budapest 4-es választókerületben, és a budai választók közte és Koncz között mandátumvesztés kockázata nélkül dönthetnek. Ez azonban természetesen nem igaz - a közvélemény-kutatások eredményeit aligha lehet konkrét előrejelzésnek tekinteni, így ha komolyabb megosztottság lesz a szavazatok között áprilisban, a fideszes Fülöp Attila még mindig befuthat nevető harmadikként. Ez egyébként számos más választókerületre is igaz: 13 olyan körzet (12 budapesti, plusz a Csongrád-Csanád megyei 1-es) van, ahol a Fidesznek amiatt van releváns esélye az egyéni mandátumszerzésre, mert a tiszás jelöltnek nem csak a Fidesz jelöltjével, hanem a 2022-ben egyéni mandátumot szerző, vissza nem lépő óellenzéki jelöltekkel is meg kell mérkőznie.

A Publicus pártpreferenciát is mért a választókerületben, eszerint az összes megkérdezett körében 48-35 a Tisza Párt előnye a Fidesszel szemben, a biztos szavazóknál 51-36-ra, a választani tudó biztos szavazóknál pedig 55-38-ra vezet a Tisza a kormánypárttal szemben. A DK és a Kutyapárt egyik csoportban sem éri el a parlamentbe jutási 5 százalékos küszöböt.