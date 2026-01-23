Karácsony Gergely főpolgármesterként, Vitézy Dávid volt BKK-vezérként örül a századik CAF-villamosnak

kormány;EU;Karácsony Gergely;főváros;Vitézy Dávid;beszerzés;BKK;CAF villamos;

2026-01-23 18:58:00 CET

A Spanyolországban gyártott alacsonypadlós, klimatizált járműveket a mozgáskorlátozottak, a babakocsival közlekedők és az idősek is könnyen használhatják.

Forgalomba állt a 100. CAF villamos – posztolta pénteken Karácsony Gergely. A főpolgármester kiemelte, hogy idén éppen 20 éve, hogy elindult Budapesten az első alacsonypadlós villamos. Két évtizeddel később hamarosan a budapesti villamosok közel fele lesz akadálymentes, ebben pedig kulcsszerepe van a modern CAF villamosoknak. – Az alacsonypadlós, klimatizált járműveket a mozgáskorlátozottak, a babakocsival közlekedők, az idősek és a nehezen mozgók is méltó módon, önállóan tudják használni – tette hozzá Budapest vezetője.

Karácsony Gergely emlékeztetett, hogy az új villamosok beszerzése a főváros, a kormány és az Európai Unió együttműködésében valósul meg. Ezért köszönetet mondott mindenkinek, akinek szerepe van benne, illetve az utasoknak is, akik a főpolgármester szerint a villamos használatával hozzájárulnak Budapest levegőjének védelméhez, tisztaságához.

– A CAF-villamosok beszerzése az elmúlt 35 év legnagyobb villamosflotta-cseréje volt Budapesten, és a folyamat lassan a végéhez közeledik. Az új villamosok megvételéről szóló szerződést hosszas tendereztetés után, a BKK vezetőjeként, még 2014-ben írtam alá a spanyol gyártóval – ezt Vitézy Dávid, posztolta a századik jármű forgalomba állításának hírére. A fővárosi Podmaniczky-frakció jelenlegi vezetője kiemelte, hogy a CAF-villamosok eddig az 1-es, a 3-as vonalán, a budai fonódó hálózaton (17, 19), részben a 14-es, 50-es, 56-os vonalakon közlekedtek. Ezután a 3-as és a 42-es vonalán is csak ilyen villamosok közlekednek majd.

A BKK egykori vezérigazgatója hangsúlyozta, hogy a szerződést jelentős opcióval kötötték meg, ezért az nem követte le az iparági áremelkedéseket, így máig a 2014-es árakon biztosítja az új villamosok rendelését. Szerinte ma már a duplája is jó ár lenne. A BKK pénteki közleménye szerint a századik CAF-villamos a jelenlegi, 51 darabos beszerzés 27. járműve. A fejlesztés az Európai Unió támogatásával és a magyar állam társfinanszírozásával valósul meg, a vissza nem térítendő támogatás összege pedig 54,15 milliárd forint.