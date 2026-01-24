Klebelsbergné története a Liszt Intézetben

színház;Klebelsberg Kunó;

2026-01-24 07:48:00 CET

Egyszerre emlékezett meg csütörtök este a londoni Liszt Intézet a magyar kultúra napjáról – az 1823. január 22-i dátumról, amikor Kölcsey Ferenc befejezte a Hymnus, a’ Magyar nép zivataros századaiból című versét –, valamint kapcsolódott be a Klebelsberg Kuno születésének 150. évfordulója alkalmából meghirdetett emlékévbe.

Az alkalomhoz az Árnyéksors című kamaradráma bemutatása társult. Az ezúttal túlnyomóan magyar közönség nagy tetszéssel fogadta Hedry Mária színjátékát Majzik Edit, Gajdó Delinke és Petneházy Attila, egyben a darab rendezőjének előadásában. A pesthidegkúti Klebelsberg Kastély Kamaraszinházának programjában most is rendszeresen szereplő színmű revelációnak bizonyult a londoni nézők számára, hiszen kevesen tudtak Klebelsbergné Botka Sarolta drámai életéről, különösen annak az 1922-ben hivatalba lépett vallás- és közoktatásügyi miniszter tíz évvel később, mindössze 57 évesen bekövetkezett halála utáni hosszú, második felvonásáról.

Ahogy erről a másfél órás előadás után Hedry Mária beszélt lapunknak, színművének elsődleges forrása az 1878-ban született, egészen 1964-ig élt Botka Sarolta kitelepítésben írt naplója, az Életutunk volt, amelyet komoly könyvtári és levéltári kutatómunkával egészített ki. A fantáziának is helyet adó írónő az Árnyéksorsban először a gróf és a polgári származású asszony kivételezett életébe, a nagy formátumú politikus vívmányaiba, rendkívüli kapcsolataikba, mint a „magyar Paganinivel”, Hubay Jenővel folytatott barátságba enged bepillantást, melyek hátterét az asszony biztosította, majd azt tárja fel, milyen végtelen nyomorúságba sorolták előbb a háborús évek, nácik, nyilasok, szovjet katonák, de sokkal inkább a kommunizmus idején elszenvedett embertelen meghurcoltatása. Az özvegy szűnni nem akaró igyekezetében, hogy férje vízióját és eredményeit megőrizze a köztudatban, különösen fájdalmas vereségnek tűnt az eredetileg a Széchenyi Könyvtárra hagyott 6000 kötetes magánkönyvtár megsemmisülése.

A londoni bemutató így nemcsak emlékezés, hanem egyfajta késői igazságtétel is volt.