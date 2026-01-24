Kern András mint rajzfilmfigura

animáció;Örkény István;Kern András;

2026-01-24 07:33:00 CET

Takács Ádám animációja nem illusztrálja Örkényt, hanem továbbgondolja: képpé fordítja a rövidség filozófiáját.

„A mellékelt novellák rövidségük ellenére is teljes értékű írások. Előnyük, hogy az ember időt spórol velük; mert nem igényelnek hosszú hetekre-hónapokra terjedő figyelmet. Amíg a lágy tojás megfő, amíg a hívott szám (ha foglaltat jelez) jelentkezik, olvassunk el egy Egyperces Novellát” – mondja Kern András, rajzfilmfiguraként, a Használati utasítás című animációs kisfilmben. A film Örkény István azonos című egyperces novelláját dolgozza fel.

Az etűd nemcsak illusztrálja, hanem értelmezi is az eredeti szöveget.

Takács Ádám animátor-rendező remekül hozza a korstílust: a karaktereket a hatvanas évek amerikai rajzfilmjeit idéző, minimalista eszközökkel jeleníti meg, korabeli öltönyökben és kiskosztümökben.

A filmben feltűnő enteriőrök – bútorok, lámpák – szintén ezt az időszakot idézik, miközben háttérzeneként Paul Desmond szaxofonja szól. Még a figurák kezében látható Egyperces novellák kötet is az első, 1968-as, a Magvető Könyvkiadó által megjelentetett kiadás, Réber László rajzaival.

A rendezőnek ez már a hatodik kisfilmje, amelyet Örkény-egypercesből készített. „Ezeket a műveket egyedül tervezem, rajzolom, színezem és vágom. Közben három világot gyúrok össze bennük: az Örkény-egyperceseket, a Hanna-Barbera animációs stúdió képi világát, valamint az ötvenes–hatvanas évek jazzzenéit. Ez a korszak különösen közel áll hozzám, bakelitlemezeket is gyűjtök” – mondta lapunknak Takács Ádám.

A filmekhez narrátorként, illetve a szereplők hangjaként ismert színészeket kér fel. Az első adaptációban Scherer Péter olvasta fel A színész halála című írást, amelyben Zetelaki Zoltán, a népszerű színművész az Üllői út egyik mellékutcájában eszméletét vesztve összeesik, és bár a közeli klinikán nem sikerül megmenteni, az esti Lear király-előadáson csodával határos módon mégis megjelenik.

Koltai Róbert Az autóvezető és a Szakmai önérzet című egyperceseket narrálta – utóbbiban egy állásinterjún egy férfi állatművészként mutatkozik be, mondván, madárhangokat tud utánozni. Az igazgatót azonban nem győzi meg, ezért elköszön, majd kirepül a nyitott ablakon. Akad olyan történet is, amelyben ketten szerepelnek: a Ki látta című filmben Gálvölgyi János hangján ismerteti egy nyomozó egy eltűnt nő személyleírását, miközben a férj – Dolák-Saly Róbert hangján – minden állításnak szándékosan ellentmond.