A magyar válogatott ott lesz a belgrádi férfi vízilabda Európa-bajnokság döntőjében

vízilabda;Európa-bajnokság;

2026-01-24 07:40:00 CET

A csapat 15-12-re legyőzte a görögöket.

A mezőny egyetlen veretlen csapatával találkozott pénteken a magyar férfi vízilabda válogatott a Belgrádban zajló Európa-bajnokságon, a tét pedig nem volt kisebb, mint a döntőbe jutás.

A tavalyi szingapúri világbajnokságon bronzérmes görögök - akik tíz év után jutottak be ismét a legjobb négy közé Európa-bajnokságon - ötméteresből szerezték meg a vezetést, és azt őrizték is a mérkőzés közepéig. Hol kettővel, hol eggyel ment az ellenfél, azonban a harmadik felvonásban 8-8-at követően fordult a kocka, a magyarok háromgólos előnyre tettek szert. Varga Zsolt tanítványai a folytatásban sem adták alább, s taktikus játékkal végül 15-12-re diadalmaskodtak. A magyar válogatott kiválóan használta ki az emberelőnyös lehetőségeit, kilenc fórból nyolcat értékesített, míg hátrányban a görögök 12 próbálkozásából hetet elhárított.

„Nagyon sokat foglalkoztunk a felkészülés alatt a védekezéssel, nagyjából a trebinjei tornára tudtuk összerakni pontosan, ami sok energiát emésztett fel. Az emberelőnyöket pedig inkább a mérkőzéseken tudtuk gyakorolni, és idő kérdése volt, hogy optimálisan működjön” – nyilatkozta Varga Zsolt a vegyes zónában. A szakember hozzátette, bízott abban, hogy a torna hetedik mérkőzésére a nagyobb darab görögök fáradtabbak lesznek. „Ha bírjuk a saját ritmusunkat, akkor ez elkerülhetetlen volt számukra. Persze kulcs volt ezen kívül, hogy hátul jöttek a bravúrok Vogel Somától” – folytatta.

A mérkőzés legjobbjának megválasztott Manhercz Krisztián arról beszélt, az első félidőben védekezésben sokat hibáztak, de a második félidőben az a végtelen akarat, tűz, bevetődő blokkok és Vogel teljesítménye meghozta a sikert.

„Hatalmas szíve van ennek a csapatnak: ha valaki hibázik, összezárunk, ha lemarad egy blokkról, akkor a másik bevetődik. Ez a szeret tud hosszú távon nagy győzelmeket hozni” – tette hozzá a négy gólig jutó klasszis.

A magyaroknak ez lesz történetük kilencedik Európa-bajnoki fináléjuk és rekordjukat tovább javíthatva a 14. elsőségüket gyűjthetik be a kontinensviadalokon, melyeken 1989 óta rendeznek egyenes kieséses meccseket. Lapzártánk után dőlt el, hogy a házigazda Szerbia - amely korábban bírói segédlettel 15-14-re győzte le Varga Zsolt együttesét - vagy pedig Olaszország lesz a magyarok ellenfele a vasárnap 20.30-kor kezdődő fináléban.