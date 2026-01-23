Kartellben csalhattak a választáson Koszovóban, 109 embert letartóztattak

együttműködés;Koszovó;pártok;letartóztatások;választási csalás;előrehozott parlamenti választás;

2026-01-23 21:30:00 CET

A négy legnagyobb párt által delegált szavazatszámlálók egymással együttműködtek. Őket az eredmények meghamisításával, nyomásgyakorlással, fenyegetéssel és vesztegetéssel gyanúsítják, a szavazatokat pedig újraszámolják.

A koszovói rendőrség letartóztatott 109 embert, akiket azzal gyanúsítanak, hogy csalást követtek el a december 28-i előrehozott parlamenti választáson – közölte pénteken Petrit Kryeziu, a prizreni főügyész. Elmondta, hogy a csalás különböző módjait azért voltak képesek tömegesen elkövetni, mert a szavazatszámláló bizottságok pártok által delegált tagjai megegyeztek egymással ebben és megszervezték. A négy legnagyobb koszovói párt együttműködéséről lehet szó. A letartóztatott pártdelegáltaka az eredmények meghamisításával, nyomásgyakorlással, fenyegetéssel és vesztegetéssel gyanúsítják.

Az ország választási bizottsága hétfőn közölte, hogy újraszámolják a választásokon leadott összes szavazatot, miután a néhány helyen megismételt szavazatszámlálás jelentős eltérést mutatott az első eredményhez képest, amelyről az év végén lapunk is beszámolt. A voksok 96 százalékának feldolgozását követően a koszovói választási bizottság testület akkor azt közölte, hogy Albin Kurti miniszterelnök Önrendelkezés (Vetevendosje) pártja a szavazatok 49,8 százalékát szerezte meg. A hírre reagálva Albin Kurti is bejelentette győzelmét, és azt közölte, hogy ez a 120 fős parlamentben legalább 55 helyre lesz elegendő.

A most vitatott eredmények alapján a második helyen a korábban Hashim Thaci volt államfő vezette Koszovói Demokrata Párt (PDK) végzett a szavazatok 21,21 százalékával, a harmadik pedig a Koszovói Demokrata Szövetség (LDK) lett 13,76 százalékkal. Ramush Haradinaj volt kormányfő Szövetség Koszovó Jövőjéért (AAK) nevű pártja 5,73 százalékot szerzett meg. A többi albán párt nem jutott be a törvényhozásba. A nemzeti kisebbségeknek 20 garantált hely jut a parlamentben, 10 a szerbnek, összesen 10 pedig a többinek. A szerbeknek fenntartott helyek közül az összeset a Belgrád által támogatott Szerb Lista szerezte meg.

Mint megírtuk, Albin Kurti a kampányban látványos ígéretekkel próbálta mozgósítani híveit, például 100 eurós egyszeres juttatással kecsegtette a nyugdíjasokat. Emellett infrastrukturális fejlesztéseket, a hadsereg megerősítését és az egészségügy rendbetételét is kilátásba helyezte. A pristinai parlament 120 tagú: száz mandátum az albán pártoké, tíz a szerb, további tíz pedig a többi nemzeti kisebbség képviselőié. A kormányzó többséghez 61 mandátum szükséges. Decemberben azért tartottak előrehozott parlamenti választást, mert a legutóbbi, tavaly február 9-i szavazást követően egyik pártnak sem sikerült kormányt alakítania.

Koszovó 2008-ban egyoldalúan kiáltotta ki függetlenségét Szerbiától, de Belgrád ezt azóta sem ismeri el, és továbbra is saját, déli tartományának tekinti a többségében albánok lakta területet.