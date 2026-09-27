Miniszterelnök-jelöltként akar indulni az október 25-i előrehozott parlamenti választáson
A négy legnagyobb párt által delegált szavazatszámlálók egymással együttműködtek. Őket az eredmények meghamisításával, nyomásgyakorlással, fenyegetéssel és vesztegetéssel gyanúsítják, a szavazatokat pedig újraszámolják.
Hét órakor megnyíltak a szavazóhelyiségek. Az ország mintegy kétmillió szavazópolgára a 120 fős parlament új összetételéről dönt.
A Szófiában megalakult új kormány egyetlen feladata, hogy levezényelje az október végi előrehozott választást. 2020 óta ez lesz a hetedik voksolás az országban.
Vasárnap tartották az előrehozott parlamenti választás első fordulóját. A Nemzeti Tömörülés akár abszolút többséget is szerezhet.
A francia futballválogatott csapatkapitánya a hétfő esti osztrákok elleni Eb-meccs előtt nyilvánított határozott politikai véleményt a hónap végére előrehozott parlamenti választásról.
Az első nem hivatalos eredmények szerint a szövetség alakíthat kormányt dea Matteo Salvini fémjelezte Liga leszerepelt a megméretésen.
Lefújták a zárai tenisztorna döntőjét, és akár elhalaszthatják az előrehozott parlamenti választást is.
Az exit poll felmérések szerint egyértelműen a jobboldali ellenzéki Új Demokrácia párt nyerte meg Görögországban a vasárnap tartott előrehozott parlamenti választásokat.
Horvátországban szeptember 11-én tartják az előrehozott parlamenti választást - jelentette be közleményben szombaton Kolinda Grabar-Kitarovic horvát elnök. Horvátországban azért vált szükségessé az előrehozott választás, mert megbukott Tihomir Oreskovic kormánya a jobbközép koalícióban – a Horvát Demokratikus Közösség (HDZ) és a Híd Függetlenek Listája között – bekövetkezett szakadás miatt. A horvát szociáldemokrata SDP a szeptemberi előrehozott választás favoritja.
Jelentős, 1,7 milliárdos hitelt kap a bolgár bankrendszer azután, hogy pénteken a betétesek megrohamozták a pénzintézeteket. A súlyos pénzügyi helyzet politikai válsággal párosul. Augusztus 6-tól ideiglenes kormány vezetheti az országot az október 8-án esedékes előrehozott parlamenti választásig.