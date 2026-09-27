Győzelmet várnak a szociáldemokraták

Horvátországban szeptember 11-én tartják az előrehozott parlamenti választást - jelentette be közleményben szombaton Kolinda Grabar-Kitarovic horvát elnök. Horvátországban azért vált szükségessé az előrehozott választás, mert megbukott Tihomir Oreskovic kormánya a jobbközép koalícióban – a Horvát Demokratikus Közösség (HDZ) és a Híd Függetlenek Listája között – bekövetkezett szakadás miatt. A horvát szociáldemokrata SDP a szeptemberi előrehozott választás favoritja.