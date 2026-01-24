Tíz gyilkosságért ítélték el, de több mint 100 embert ölhetett meg egy német ápoló

Németország;ápoló;sorozatgyilkosság;

A boncolási eredmények fényében döntenek majd az esetleges újabb vádemelésekről.

Több mint 100 további halálesettel hozható összefüggésbe az a volt német ápoló, akit 10 beteg meggyilkolásáért ítéltek el Nyugat-Németországban - írja a BBC.

Katja Schlenkermann-Pitts aacheni főügyész a portálnak elmondta, vizsgálják a további gyanús eseteket, de hangsúlyozta, hogy még tart a folyamat. Az aacheni regionális bíróság tavaly novemberben tíz rendbeli gyilkosságban és huszonhét rendbeli gyilkossági kísérletben találta bűnösnek az ápolót, s életfogytiglani börtönbüntésre ítélték. A törvényszék szerint a férfi a würseleni kórház éjszakai műszakjaiban orvosi indoklás nélkül adott be erős nyugtatókat és fájdalomcsillapítókat a betegeknek. Az ügyészség szerint a vádlott tisztában volt azzal, hogy alapbetegségeik miatt a beadott gyógyszerek halálos kockázatot jelentenek a pácienseknek, de a vádlott ezt tagadta, állítása szerint a betegek alvását kívánta segíteni.

A vádhatóság szerint ugyanakkor az ápoló semmiféle empátiát nem mutatott a kezeltek felé, élet és halál urának próbálta láttatni magát. A bíróság végül arra jutott, hogy a vádlottat feltehetően a nyugtalanság és az éjszakai műszakok alatti rendfenntartás szándéka vezette, amikor a gyilkosságokat végrehajtotta.

Az ápoló 2020 óta dolgozott a würseleni Rhein-Maas kórházban, a tárgyaláson vizsgált bűncselekmények 2023 decembere és 2024 májusa között történtek. Az újonnan azonosított gyanús esetek nagyrészt korábbi időszakokhoz kapcsolódnak, a kibővített nyomozás részeként a nyomozók körülbelül 60 exhumálást rendeltek el. Huszonhetet már elvégeztek, és további nagyjából 30 folyamatban van. Újabb vádemelésekről a boncolási eredmények fényében fognak dönteni.