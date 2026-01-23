Háromoldalú, amerikai-orosz-ukrán tárgyalások kezdődtek Abu-Dzabiban

Oroszország;Ukrajna;Egyesült Államok;Vlagyimir Putyin;tárgyalások;Abu-Dzabi;Donald Trump;orosz-ukrán háború;

2026-01-23 22:02:00 CET

Az Egyesült Arab Emírségek fővárosában feltehetően Donald Trump nyomására folytatnak megbeszéléseket az egy hónap híján négy éve tartó orosz-ukrán háború esetleges lezárásáról. Az eredmény több mint kétséges.

Ukrajna pénteken háromoldalú találkozót kezdett Oroszországgal és az Egyesült Államokkal az Egyesült Arab Emírségekben washingtoni kezdeményezésre, hogy megtegyék végre az Oroszország által 2022 februárjában indított teljeskörű invázió lezárárásának első lépéseit – írja a The Kyiv Independent. A lapnak a Fehér Ház egyik tisztviselője produktívnak nevezte a kezdetet, amelyen az országok különböző szintű diplomatái folytatnak megbeszéléseket, amelyeket szombaton folytatnak. Ugyanakkor jelenleg sokkal több a kétely, mint a bizonyosság.

– A Reuters beszámolója szerint Oroszország és Ukrajna közötti vita kulcskérdése az oroszok által követelt területek sorsa, kompromisszumnak azonban jele sem látszik, miközben az orosz légicsapások a négyéves háború legsúlyosabb energiaválságába taszították Ukrajnát. – Kijevre egyre nagyobb amerikai nyomás nehezedik, hogy békemegállapodást kössön Moszkvával, de a Kreml a Donbász teljes területéhez ragaszkodik, még azokhoz is, amelyeket el sem foglalt.

– A Donbász kérdése kulcsfontosságú – idézte Volodimir Zelenszkijnek a tárgyalások megkezdése előtt hangoztatott szavait a The Kyiv Independent. Az ukrán elnök Facebook-oldalán közzétett esti beszámolója szerint az ukrán delegáció tagjaitól óránként kap helyzetjelentést. A háromoldalú tárgyalásokat fontosnak tartja, mert ilyenre rég volt példa, ugyanakkor szerinte korai még bármit is mondani. Szerinte az lényeges volna, ha Oroszország készen állna a háború befejezésére, ahogy fogalmazott, az Ukrajna számára is kívánt „teljes biztonság” elérésére.

Az Abu-Dzabiban kezdődött tárgyalások előzménye, hogy csütörtökön Volodimir Zelenszkij elnök Davosban találkozott Donald Trump amerikai elnökkel, majd az amerikai küldöttek külön megbeszéléseket folytattak Vlagyimir Putyin orosz elnökkel Moszkvában. Utóbbi azonban nem volt túlságosan biztató, ugyanis Putyin az amerikai küldöttségnek kijelentette, hogy a területi kérdés megoldása nélkül nincs értelme reménykedni a háború rendezésében. Az orosz elnök utalt a 2025 augusztusában tartott Putyin–Trump találkozón általa közölt követelésre, amely szerint a béke egyik feltétele, hogy Kijev vonja ki erőit a Donyeck és Luhanszk megyék azon részeiről is, amelyeket Oroszország nem foglalt el .