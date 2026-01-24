Volker Kutscher: Elestek márciusban (regényrészlet)

Berlin, 1933. A Reichstag lángokban áll! A berlini rendőrség azonnali mozgósítást rendel el. Rath felügyelőnek is meg kell szakítania a szabadságát, a legnagyobb meglepetésére azonban nem a birodalmi gyűlés felgyújtása miatt kell nyomoznia, hanem egy sorozatgyilkos ügyében, aki brutális módon első világháborús veteránokat öldös. A harmincas évek Berlinjének dekadenciáját, a vérben ázó utcákat, a náci fenyegetést felidéző régimódi detektívtörténet a General Press Kiadó gondozásában már magyarul is olvasható. Ízelítőül pedig íme, egy részlet a Nyitott mondatban.