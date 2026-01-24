A boncolási eredmények fényében döntenek majd az esetleges újabb vádemelésekről.
A rendőrök csak könnygázzal tudták feloszlatni a feldühödött helyiek tömegét, akik élesen bírálták, hogy a szóban forgó szeméttelep közvetlen közelében egy rendőrőrs található.
Legyen Covid, háború vagy metrófelújítás, egy sorozatgyilkos soha nem pihen, módszeresen szedi áldozatait – magas, kisportolt testű férfiakat –, és japán anime-rajzokkal üzenget a nyomozó hatóságoknak. Akik soraik között tudhatják a Rókabérc, haláltúra című krimiből már ismert, férjét vesztett, sokkoló horrorsztoriba illő megpróbáltatásokon átment, a lányát egyedül nevelő egykori sztárügyészt, Szabó Ágotát is. A napjaink Budapestjén játszódó, Megrajzolt gyilkosságok című pörgős és akciódús bűnügyi történet kapcsán beszélgettünk a szerzővel, Mészöly Ágnessel.
A Los Angeles-i rendőrség nyomozópárosa pályafutásuk eddigi talán legsokkolóbb helyszínére szállnak ki. Majd az FBI-jal karöltve minden idők egyik legkegyetlenebb sorozatgyilkosát igyekszenek elkapni, akinek a vadászterülete határtalannak látszik – egy pszichopatát, aki számára az életek elvétele több vérontásnál: maga a művészet. Chris Carter izgalmas, új pszichothrillerét a feszültséggel teli, váratlan fordulatokat kedvelő olvasók minden bizonnyal a keblükre ölelik. A General Press könyvkiadó gondozásában szeptember 26-án magyarul megjelenő kötetből most egy kis ízelítőt olvashatnak.
Berlin, 1933. A Reichstag lángokban áll! A berlini rendőrség azonnali mozgósítást rendel el. Rath felügyelőnek is meg kell szakítania a szabadságát, a legnagyobb meglepetésére azonban nem a birodalmi gyűlés felgyújtása miatt kell nyomoznia, hanem egy sorozatgyilkos ügyében, aki brutális módon első világháborús veteránokat öldös. A harmincas évek Berlinjének dekadenciáját, a vérben ázó utcákat, a náci fenyegetést felidéző régimódi detektívtörténet a General Press Kiadó gondozásában már magyarul is olvasható. Ízelítőül pedig íme, egy részlet a Nyitott mondatban.
Nairobi őrizetéből szökött meg a 20 éves tettes, aki futballedzőnek adta ki magát, így csábítva el áldozatait.
A hatvanas évek hírhedt sorozatgyilkosságán alapul Sopsits Árpád A martfűi rém című filmje, amelyben látványosan jelennek meg az éjszakai gyilkosságok, sőt, az idő által már megviselt hullákat is gondosan körbejárja a kamera, nehogy egyetlen részlet is kimaradjon. A szereplők között látjuk Balsai Mónikát, Anger Zsoltot, Trill Zsoltot, Szamosi Zsófiát, Bárnai Pétert és aki minden bűnt visz, Hajduk Károlyt.