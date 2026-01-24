Tavaly hatan hunytak el CO-mérgezésben

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság;szén-monoxid-mérgezés;CO-riasztók;Mukics Dániel;

2026-01-24 13:09:00 CET

Az egyre korszerűbb fűtőberendezéseknek köszönhetően csökken a szén-monoxid-mérgezések és a halálesetek száma.

Tavaly 6 eset során 6-an hunytak el Magyarországon szén-monoxid (CO) -mérgezésben – közölte lapunk érdeklődésére a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága (OKF). 2024-hez képest a tragédiák száma megfeleződött – szögezte le szóvivőjük, Mukics Dániel tűzoltóalezredes. (2024-ben 10 helyszínen 12-en vesztették életüket.) Tavaly a halálos gáz miatt 1046 esetben riasztották a tűzoltókat, ami 4 százalékos csökkenés. Valamilyen szintű mérgezést összesen 133-an szenvedtek, ami 8 százalékkal múlja alul 2024 adatát. Érzékelőt az esetek 87 százalékában találtak a helyszínen. 2012 óta vezetett nyilvántartásunk szerint az esetek mennyisége a 2022-es, 1234-es tetőpont, a sérültek száma pedig, némi hullámzással, a 2016-os 393-as csúcs óta mérséklődik.

Ez utóbbi és az elhunytak száma még szintén nem állt a tavalyihoz hasonló alacsony szinten.

Városias környezetben egyre jellemzőbb a fűtéskorszerűsítés és a felújított égéstermék-elvezetők száma is nőtt – véleményezte az adatokat Mukics Dániel. Városi környezeten kívül ugyanakkor gyakori hiba a helytelen tüzelőanyag használata és a kémények karbantartáshiány miatti állagromlása – fűzte hozzá.

A CO megjelenésének leggyakoribb oka a levegőutánpótlás hiánya – szögezte le. Ha a zárt térben égő láng elhasználja a helyiség levegőjét, tökéletlen égés alakul ki, aminek mellékterméke a CO. Ilyet okozhat például kis társasházi konyhák tűzhelye vagy fürdőszobai vízmelegítő. A megelőzés érdekében állandó és automatikus levegő-utánpótlás szükséges, amit például a nyílászáróba szereltetett légbevezető biztosíthat. Fontos a tüzelőberendezések karbantartása is. Ennek hiánya lakástüzekhez és CO-mérgezésekhez vezethet. Ezért érdemes az eszközöket évente egyszer szakemberrel ellenőriztetni. A mérgező gáz keletkezésének kedvez az is, ha a lakásban lévő por és pára szennyezi a hőcserélő felületeket és gátolja a füstgáz elvezetését. Szükséges a kéményellenőrzés is. Ha a járat például behulló tégla, vakolat, beköltöző madarak, rágcsálók vagy darazsak miatt leszűkül, a helyiség levegőjét használó berendezés égésterméke visszaáramlik a lakásba, ami megint csak emeli a CO-koncentrációt. A lakossági kéményseprés változatlanul ingyenes - hívta fel a figyelmet a szóvivő.

Mivel a nem megfelelő huzathatás miatt az erős szél visszafújja az égésterméket a kéménybe, az így kialakuló tökéletlen égés ismét csak CO-t termel. Ha valahol szeles időben rendszeresen megszólal az érzékelő, érdemes minél hamarabb kéményseprőt hívni. Nagyon erős szélben pedig az a legjobb, ha a nyílt égésterű vízmelegítőket egyáltalán nem használjuk. A nagy hőség elsősorban társasházak kéményeiben okoz úgynevezett légdugót. Ekkor a hidegebb levegő beszorul a kéménybe, amit a vízmelegítéskor keletkező füstgáz nem tud kilökni. Az érzékelő jelzése nyomán ekkor is érdemes kéményseprőt hívni. A lakáson belüli légáramlást módosító, nyílt lánggal párhuzamosan működő épületgépészeti berendezések – például konyhai pára-, szag- és központi porszívó, szárítós mosógép vagy mobilklíma – szintén szerepet játszhatnak a CO keletkezésében.

Ingyenes kéményellenőrzésre évente átlag 150 ezer családiház-tulajdonos foglal időpontot – szögezte le Mukics Dániel. (Társasházak esetén az évi egyszeri kéményellenőrzés változatlanul kötelező.) Az OKF tavaly őszi tájékoztatása szerint az ellenőrzött családi házak csaknem 60 százalékában találtak kisebb hiányosságokat, illetve állapították meg a kéménytisztítás szükségességét.