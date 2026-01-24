Hiába a tiltás, több százan mentek a jégre Siófokon

tél;jég;Balaton;veszély;Siófok;

2026-01-24 18:07:00 CET

Tele volt emberekkel a partszakasz, szinte senkit nem érdekelt a veszély.

A tiltó táblák ellenére egész nap reneteg ember ment a Balaton jégére Siófokon - tapasztalta lapunk munkatársa.

A kikötő közelében több helyen is kihelyezték a figyelmeztetést, miszerint a rianásveszély miatt tilos a jégre lépni, ez azonban nem tartotta vissza azokat, akik mégis a befagyott Balatonra merészkedtek. A délelőtti ködben is sokan mentek rá a jégre, a rossz látási viszonyok miatt pedig lényegében esélyük sem lett volna esetlegesen segítséget kérniük baj esetén azoknak, akik beljebb mentek.

Sokan kisgyermekkel érkeztek, de szintén figyelmen kívül hagyták a tiltó táblákat - akadt olyan is, aki babakocsival indult a jégre.

A köd felszállása után, a délutáni órákban vált igazán láthatóvá, hogy nemcsak a part közelében tartózkodtak emberek: a bólyák környékén is többen sétáltak a jégen. Munkatársunk csak a siófoki kikötő közelében több száz embert számolt meg.

A kikötő térségében több ponton sem borította összefüggő jég a Balatont, ennek ellenére többen így is néhány méterre is megközelítették a nyílt vízfelületet.

Hatósági jelenlét nyomait nem tapasztaltuk.

Lapunknak elküldött szombati közleményében az operatív törzs azt írta, a Balatonon jelenleg négy helyen szabad korcsolyázni: a Keszthelyi Városi Strandon, a Balatonfüredi Esterházi Strandon, a Balatongyöröki Községi Strandon, illetve a Zánkai Központi Strandon. Kitértek arra is, hogy kizárólag nappal, jó látási viszonyok között, a part közelében szabad a jégen tartózkodni. Hangsúlyozták, hogy a rianásokkal borított területeken életveszélyes tartozkodni - ilyenek pedig szemmel láthatóan a siofoki partszakaszon is jócskán akadtak.