Az oroszok már a kosárban vannak

orosz;szupermarket;életszínvonal;

2026-01-26 06:00:00 CET

December elején nyitotta meg kapuit Budapest határában a Basket Plus orosz szupermarket: ez itt a másutt MERE néven ismert üzletlánc "fedőneve". A szlogen őszinte, arra biztat, hogy "töltsd meg a kosarad!".

A bejutás nem egyszerű, mivel kosár, bevásárlókocsi kötelező, meg kell várni, mire jut belőle. Bent egészen sajátos hangulat fogad, kicsit kínai vegyesboltra, kicsit egy bútoráruház szabad raktárára hajaz. A különböző termékcsoportok a "békés egymás mellett élés" elvének megfelelően keverednek, mint az esernyők és a zöldségpult lakói. A húsok, sajtok birodalmát pedig nem bonyolították túl, magát a helyiséget hűtik, szuper hely lesz ez majd nyáron!

Viszont mintha az elmúlt évek inflációja ezt a boltot elkerülte volna, igaz, az egészségtudatos életmód előretörése is. Az életszínvonal romlása itt a minőségben jelentkezik. A különböző színű, felvágottnak látszó termékek legtöbbje szégyenérzet nélkül hirdeti a 30 százalék, illetve ez alatti hústartalmát. De van itt paradicsom ízesítésű ketchup, tojásmentes száraztészta sárgarépával, májkrém máj nélkül (az a 17 százalék igazán csak hibahatár), mindenféle szivacsnak tűnő piskótás édesség és kilós kiszerelésű lekvár, tombol benne a 35 százaléknyi gyümölcs.

Leginkább családokat látni, egyszerű ruházatban, néhány nyugdíjas, és gondolom, akad egy-egy katasztrófaturista is, mint jómagam. Látszik: aki idejött, annak odáig jutott az életszínvonala, hogy egész egyszerűen számára ez a táplálkozási szint finanszírozható. Mellettem két tanár tárgyalja a legsürgetőbb teendőket.

Hatalmas a sor a pénztáraknál, csak MEREdek magam elé. Milyen világra nyit ajtót ez az üzlet?

Ezek az árak milyen lehetőséget nyitnak meg egy kórház, szociális intézmény előtt? Ott az egy étkezésre fordítható összeg minimális és az elmúlt évek inflációja okán reálértéken még csökkent is. Ez a pénz ma már a Basket Plus árainak birodalma, vajon nem bukkannak majd fel ezek a kis csinos felvágottak valamely kórház reggelijében? Vajon a különböző adókkal a végletekig fojtogatott vendéglátó szektor nem érez majd késztetést, hogy betérjen ide alapanyagokért?

Azt hiszem, a Basket Plus megjelenése egyszerre egy piaci rés betömése és társadalmi, gazdasági válságtünet. Olyan, mint egyes korhadéklakó gombafajták, amelyek a pusztuló fákon jelennek meg. Milyen társadalom az, ahol egy pedagógus olyan ételt kényszerül vásárolni, amely elveszítette élelmiszer jellegét? Ahol annyi életszínvonalában végletesen leszakadt ember él, hogy az még Moszkvából is látszik? Ahol az étel egyetlen kritériuma az ára?

Lehet persze az is, hogy a Basket Plus az idei országgyűlési választásokba való orosz befolyásolás előretolt bástyája, hiszen úgy hajlítja meg a valóságot, mint egy elvarázsolt kastély tükörszobája. A púposra tömött bevásárlókocsit tologató gyanútlan választópolgárral esetleg elhiteti, hogy itt egyenesen emelkedett az életszínvonal. Hiszen ki tudna otthagyni egy kilós kiszerelésű töltött kekszet, egy raklapnyi diákcsemegét, ha ennyire olcsón mérik?

Még mondja valaki, hogy az oroszok nem értenek a kapitalizmushoz!

A szerző jogász.

–

A cikkben megjelenő vélemények nem feltétlenül tükrözik szerkesztőségünk álláspontját. Lapunk fenntartja magának a jogot a beérkező írások szerkesztésére, rövidítésére.