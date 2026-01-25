Australian Open: Stollár Fanni csalódott, mert nem játszhatott

tenisz;Australian Open;csalódás;Stollár Fanny;

2026-01-25 16:23:00 CET

Partnere némileg érthetetlenül és váratlanul úgy döntött, nem vállalja a mérkőzést.

Elmaradt Stollár Fanny vasárnapi páros meccse az Australian Openen, mivel partnere, Miju Kato csuklófájdalmai miatt visszaléptek a tornától, pedig rangadónak ígérkezett az első helyen kiemelt cseh Katerina Sinjakova és az amerikai Taylor Townsend elleni parti. Ehelyett a magyar játékos csalódottan számolt be arról, hogy partnere a csuklófájdalma miatt – némileg érthetetlenül és váratlanul – úgy döntött, nem vállalja a mérkőzést, ezért visszaléptek a harmadik fordulóban – így az utolsó magyar is búcsúzott az Australian Opentől.

„Egyáltalán nem számítottam erre, nem tudtam az egészről, csak azt, hogy fájt a csuklója még a verseny előtt, de erről sem a meccsek előtt, sem utánuk nem beszélt. Szombaton szólt, hogy beszéljünk, azt hittem, a taktikát akarja egyeztetni, de kiderült, fel szeretné adni a tornát. Erről az orvosokkal, fizioterapeutákkal is konzultáltunk. Ők azt mondták, nyugodtan játszhat, nem lesz rosszabb a csuklója, csak fájdalomcsillapítót kellene bevennie, de nem kockáztat semmit, úgy döntött, nem akar pályára lépni” – osztotta meg a visszalépés részleteit Stollár Fanny.

Azt is elmondta, a páros ilyen, ketten vannak, nem tud mást tenni, mint elfogadni, hogy ez így alakult, de ő a vállsérülése ellenére is kiállt volna, ahogy tette ezt a korábbi mérkőzéseken, akár vegyes párosban is.

„Ez nem egy akármilyen verseny, hanem egy Grand Slam… Bármi is van, felmegyek a pályára és megpróbálom megtenni, amit tudok, akkor is, ha fáj” – tette hozzá csalódottan. Arra viszont büszke volt, hogy sorozatban harmadszor jutott a legjobb 16 közé Grand Slam-tornán, ráadásul különböző partnerekkel, ám ezután most kissé keserű szájízzel távozik Melbourne-ből, mert szívesen játszott volna a Siniakova, Townsend kettős ellen. Már vasárnap hazaindult Ausztráliából, s Magyarországon készül a dohai és a dubai WTA-tornákra, amelyeken egyelőre szintén Katóval indul, s reménykedik benne, rendbe jön a japán csuklója.

A nap legnagyobb meglepetése, hogy a Marozsán Fábián elleni hatalmas fordítása után a brisbane-i felvezetőtorna győztese, Danyiil Medvegyev teljesen simán, 6:4, 6:0, 6:3-ra kapott ki a parádésan játszó, húszéves amerikai Learner Tientől. De a vártnál sokkal gyorsabban búcsúzott a korábban Fucsovics Mártont kiejtő Alexander Bublik is, akit 6:4, 6:1, 6:1-re győzött le a hazai kedvenc, Alex de Minaur. Pedig úgy tűnt, Medvegyev tavalyi nehézségei után mentálisan sokkal stabilabb idén, s talán felveheti a versenyt Carlos Alcarazzal vagy Jannik Sinnerrel, míg Bublikról maga Fucsovics mondta, hogy aktuális formája alapján jelenleg ott van a két legjobb nyomában, és megszorongathatja őket. Ugyanakkor a negyedik fordulóban két titkos esélyes is elköszönt az ausztrál közönségtől.